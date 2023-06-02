Игорь Артамонов: Липецкие и белорусские промышленные компании успешно сотрудничают в вопросах взаимных поставок сырья и материалов

.

Ключевые направления взаимодействия Липецкой области и Беларуси, по которым необходимо активизировать сотрудничество, обсудили Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и губернатор региона Игорь Артамонов. Встреча состоялась в Минске. Акцент был сделан на развитии промышленной кооперации.

В ходе встречи отмечалось, что Липецкая область является одним из важнейших экономических партнёров Беларуси.

«Сотрудничество Липецкой области и Республики Беларусь развивается очень активно по разным направлениям. К примеру, каждый второй трактор, который покупают хозяйства в нашем регионе, – белорусского производства. Жители региона высоко ценят бытовую технику и продукты из союзного государства. В свою очередь мы тоже много продуктов экспортируем. Овощи закрытого грунта, сахар, яблоки – поставки в Беларусь этих товаров кратно увеличились», – прокомментировал губернатор Игорь Артамонов.

Роман Головченко отметил положительную динамику двустороннего товарооборота. При этом Липецкая область поставляет своих товаров в Беларусь гораздо больше, чем оттуда импортирует.

В ходе встречи отмечалось, что липецкие и белорусские промышленные компании успешно сотрудничают в вопросах взаимных поставок сырья и материалов. Премьер-министр сообщил, что основная часть белорусской техники сделана из Российского металла, в том числе приобретённого в Липецкой области.

.

В числе отраслей, приоритетных для дальнейшего взаимодействия, Роман Головченко назвал машиностроение, строительство и электротранспорт.

«У вас сформирована очень серьёзная программа по модернизации электротранспортной системы Липецка. Планируется приобретение приличного количества новых трамваев, реконструкция трамвайных путей, ремонт тяговых подстанций. Кроме того, Липецкая область входит в число регионов РФ, в которых реализуется программа развития электрозарядных станций. Эта тема нас очень интересует, тем более у нас имеются компетенции по этим направлениям. Беларусь на постсоветском пространстве является лидером в этом сегменте. Была принята национальная программа развития электротранспорта и, соответственно, электрозарядных станций, есть два производителя полного цикла. Если есть заинтересованность, я поручу Минпрому предметно эту тему отработать с вами», – отметил Роман Головченко.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.