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Общество1 июня 2023 6:45

Орловские депутаты на пути добрых дел

30 мая 2023 года Сергей Кутенев находился с рабочим визитом во Мценском районе Орловской области в рамках депутатской работы
Источник:kp.ru
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Во время рабочей поездки депутат посетил БУОО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Мценского района». Учитывая, что визит был в преддверии Дня защиты детей, то он приехал не с пустыми руками. Для 14 воспитанников учреждения Сергей Кутенев привез самокаты, мячи для различных видов спорта, а для самых маленьких - наборы для занятий на открытом воздухе.

«Поддержка социально незащищенных слоев населения является одним из приоритетных направлений деятельности государства. Но, когда речь заходит о детях, тем более оказавшимся в трудной жизненной ситуации, хочется подарить им частичку душевного тепла, увидеть улыбки на их лицах. Рад, что смог помочь еще одному социальному учреждению Орловской области и надеюсь, что спортивный инвентарь поможет организовать продуктивную досуговую деятельность воспитанников данного центра», - рассказывает Сергей Кутенев, заместитель Председателя областного Совета народных депутатов.

Надо отметить, что Сергей Кутенев неоднократно посещал БУОО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Мценского района» и оказывал различную поддержку.

БИЗНЕС-ПРЕСС