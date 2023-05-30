Поможем планете дышать: 50 лип высадили в Зареченском микрорайоне

.

Сотрудники группы компаний «ОДСК», волонтеры благотворительного фонда «Созидание» и жители микрорайона Зареченский взяли в руки лопаты и ведра с водой, чтобы сделать свой город зеленее. 50 лип были предоставлены управляющей компанией «Орелжилэксплуатация». Общими усилиями на высадку понадобилось всего 1,5 часа.

– Здорово, что такие встречи становятся доброй традицией. Хочется каждому сказать спасибо за отзывчивость, вовлеченность, неравнодушие к своему родному микрорайону и родному городу, – отметила Марина Пугачева, заместитель генерального директора ГК ОДСК.

.

Подобные мероприятия проводятся регулярно. Примечательно, что каждый покупатель квартиры у крупнейшего застройщика региона «Орелстрой» (входит в ГК ОДСК) автоматически становится участником добрых дел, ведь часть средств от каждой сделки направляется на благотворительность.

– Одна из ценностей нашего фонда – это эко-ответственность. Сегодня мы также вносим свой небольшой вклад в сохранение окружающей среды, – сказала Екатерина Сачкова, директор благотворительного фонда «Созидание».

Каждому новому дереву придумали свое имя – Зарплата, Алиса, Дерево Жизни, Мир, Любовь. Теперь у каждой липы есть свои ответственные, которые будут следить за их сохранностью в будущем. А дети, которые приняли участие в празднике, провели его с аниматорами в активных играх и конкурсах.