Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 мая 2023 9:05

Игорь Маковский: энергетики приграничья ведут восстановительные работы после отмены КТО

Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание специального оперативного Штаба
Источник:kp.ru
.

.

Основной темой стала ситуация в Грайворонском районе электрических сетей Белгородской области, на территории которой действовал режим контртеррористической операции.

Глава энергокомпании подчеркнул, что оперативная обстановка в электросетевом комплексе района находится на особом контроле, в безусловном приоритете – сохранение жизни и здоровья людей.

Наряду с этим, заранее реализованные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов и введение специальных регламентов проведения работ, включающих соблюдение строжайших мер безопасности, позволили специалистам «Россети Центр» уже приступить к восстановительным работам после нормализации обстановки.

«Беспрецедентная ситуация в Белгородской области еще раз доказала, что энергетики приграничья сталкиваются с задачами, для исполнения которых требуется мужество и высокий профессионализм. Специалисты приграничных РЭС не раз подтверждали, что обладают этими качествами, поэтому готовы своевременно собрать все необходимые силы и средства и оперативно приступить к восстановительным работам», – подчеркнул Игорь Маковский.

БИЗНЕС-ПРЕСС