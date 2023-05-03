Вместе весело шагать с интернетом: «Ростелеком» позволил жителям малых населенных пунктов войти в эпоху цифровизации

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Современные интернет-технологии широкими шагами двигаются по всему миру и по регионам России. Программа «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) работает с 2014 года. За время первого этапа «Ростелеком» в Орловской области обеспечил доступом в интернет более 215 населенных пунктов, проложив около 2000 километров оптики. На первом этапе программы в малых населенных пунктах были установлены точки доступа Wi-Fi. Интернет-сигнал раздавался в радиусе 100 метров от них на скорости до 10 Мбит/с в секунду. Это позволяло населению пользоваться ресурсами региональных и муниципальных сластей, порталом госуслуг. К реализации второго этапа проекта УЦН, который предполагает установку базовых станций, провайдер приступил в 2021 году. По прошествии двух лет компания установила 32 вышки сотовой связи в деревнях и селах Орловщины, где проживают от 250 до 500 человек. Каждая их них обеспечивает жителей голосовой связью и мобильным интернетом.

Благодаря этому у селян появилась возможность онлайн-обучения, удаленной работы, использования интернет-приложений, онлайн-кинотеатров и т.д.

«Ростелеком» предоставил возможность журналистам проверить связь в орловской глубинке. Мы отправились за 50 километров от областного центра в деревню Аниканово, а также в музей-заповедник Спасское-Лутовиново за высокоскоростным интернетом.

Подъезжая к населенному пункту, издалека можно увидеть мобильную станцию – она заметно возвышается над другими строениями деревни. Интернет работает замечательно. Он позволяет просмотреть видео в хорошем качестве, отправить по сети фото или аудиофайл с высокой скоростью загрузки. Качество не хуже, чем в региональной столице.

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– Раньше связи не было. В нашем населенном пункте у нас пропадала возможность даже позвонить кому-либо, – вспоминает учитель Аникановской основной школы Татьяна Митюхина.

Преподаватель рассказывает, что до установки вышки жителям деревни приходилось искать место, где могла быть связь. Это доставляло массу неудобств. В настоящее время таких проблем в Аниканово нет.

– Сейчас интернет просто летает. Это очень удобно. Дети, которые учатся в школе, могут зайти в интернет и найти какую-то информацию. Мы очень рады, что сейчас появилась такая возможность, при которой мы понимаем, что находимся не в глуши, – признается Татьяна Митюхина.

Следующей точкой было село, некогда принадлежавшее орловскому писателю Ивану Тургеневу – Спасское-Лутовиново. Это место уже давно стало притяжением туристов, неравнодушных к отечественной классике. И поэтому важно, чтобы в таком месте был скоростной интернет.

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– «Устранение цифрового неравенства» – это федеральная программа Минцифры. В селе Спасское, как в одном из малых населенных пунктов, был реализован первый этап программы «Устранения цифрового неравенства». Установлена точка доступа WiFi и от нее построена оптика до музея-заповедника, – уточнила Ольга Канатникова, пресс-секретарь филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях

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В Спасском- Лутовинове часто проходят разные мероприятия для которых необходима интернет-связь. Например, для открывшейся фотовыставки казанской художницы и фотографа Диляры Байчуриной. С помощью интернета можно в полной мере окунуться в современное искусство. Посетители экспозиции смогли по QR-коду перейти в телеграм-канал автора и прослушать подобранные к каждой картине стихотворения орловского поэта Льва Литинского.

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