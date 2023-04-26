Дмитрий Аверов: Модернизация очистных сооружений в Липецке начнется в этом году

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Сегодня на сессии депутаты одобрили законопроект об утверждении концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка.

Потребность в реконструкции очистных сооружений обусловлена их текущим состоянием. Оборудование находится в состоянии физического и морального износа, что приводит к накоплению дурнопахнущего осадка сточных вод, негативно сказывается на качестве предоставления услуг населению.

На роль концессионера выбрана компания ООО «РВК-Липецк». Ранее депутаты одобрили концессионное соглашение с компанией в части реконструкции водоснабжения и водоотведения в областном центре. Компания присутствует в 7 субъектах РФ.

ООО «РВК-Липецк» является налоговым резидентом Липецка, учредителем которого является государственная корпорация ВЭБ.РФ и крупнейший частный оператор РФ в области водоснабжения и водоотведения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ».

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Условиями концессии предусмотрен предельный размер расходов концессионера в размере более 5,5 млрд рублей – с учетом НДС. Срок концессионного соглашения – 49 лет.

Источниками финансирования станут заемные средства, привлекаемые концессионером в размере 3,8 млрд рублей, средства Фонда развития территорий в размере 1,6 млрд рублей. 137 млн рублей - собственные средства.

Условиями концессионного соглашения предусматривается использование ранее разработанного администрацией города проекта реконструкции и модернизации МУП “ЛиСА”.

Реализация инвестиционных мероприятий позволит осуществить строительство и реконструкцию объектов по газоочистке и предварительной грубой очистке, системы аэрации, комплекса переработки осадка сточных вод с отделением обезвоживания (термосушки и термоутилизации).

- Установка сушки поможет перерабатывать осадок, который вызывает неприятный запах. Накопленные остатки будут устранены в течение 3-5 лет, - отметили в Департаменте ЖКХ города Липецка.

- Принятый сегодня закон в максимально быстрые сроки поможет решить проблему, которая давно волнует всех липчан. Реконструкция начнется уже в этом году и будет состоять из 5 этапов. Работы планируется завершить в 2026 году. От депутатов было много вопросов по рабочему коллективу. Никаких отрицательных моментов для работников предприятия МУП “ЛиСА” не будет. Все социальные гарантии, рабочие места и заработная плата будут сохранены, - отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Фото предоставлены пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.