УМНЫЙ ПАЦИЕНТ: как использовать возможности полиса ОМС в полном объеме?

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Какие медицинские процедуры можно проходить бесплатно, должен ли работодатель проводить диспансеризацию и где получить дорогостоящую медицинскую помощь по полису ОМС - специалисты ТФОМС Орловской области отвечают на важные вопросы жителей региона.

Какие возможности лечения гепатита С имеют пациенты по полису ОМС?

На базе БУЗ Орловской области «ГБ им. С. П. Боткина» функционирует гепатологический центр, который занимается лечением таких пациентов бесплатно по полису ОМС. Диагностика осуществляется в центре на амбулаторном этапе, а лечение - в условиях дневного стационара. При лечении применяются 18 схем лекарственной терапии. Они позволяют полностью излечить заболевание. Средняя длительность одной госпитализации - 28 дней. В зависимости от применяемой схемы лечения у пациента может быть несколько таких госпитализаций. Стоимость одной госпитализации 91 000 - 282 000 рублей в зависимости от применяемой схемы. Всего на это направление Территориальной программой ОМС в 2023 году предусмотрено около 32 миллионов рублей.

Какие дорогостоящие виды медицинской помощи доступны орловцам по полису ОМС?

В первую очередь это лечение онкологических заболеваний. Тарифы на лекарственную терапию по этому профилю дифференцированы (11 000 - 919 000 рублей) в зависимости от схемы лечения. В Территориальную программу ОМС включено 699 схем. Стоимость лечения инфаркта миокарда за счет средств ОМС может достигать 244 000 рублей в зависимости от применяемого метода лечения, необходимости проведения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий. Лечение острого нарушения мозгового кровообращения (инсультов) оценивается в среднем в 132 000 рублей. Также в рамках системы ОМС выполняются сложные операции по любому профилю заболевания. С видами и стоимостью медицинской помощи можно ознакомиться в Тарифном соглашении на оплату медицинской помощи по ОМС на 2023 год, которое размещено на сайте ТФОМС Орловской области. Также каждый гражданин может получить информацию о стоимости оказанной ему медицинской помощи на портале «Госуслуги».

Можно ли сделать прививку от пневмококка и дифтерии взрослому человеку по ОМС?

Профилактические прививки в рамках национального календаря профпрививок и календаря профпрививок по эпидпоказаниям, в том числе от пневмококка и дифтерии, проводятся бесплатно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (т. е. в поликлиниках), но только после обязательного осмотра врача-терапевта или врача общей практики.

Можно ли в Орле по полису ОМС получить лечение бронхиальной астмы генно-инженерно-биологическими препаратами?

Лечение генно-инженерно-биологическими препаратами (или моноклональными антителами) проводится только при тяжелой форме бронхиальной астмы. Решение о применении таких препаратов принимает лечащий врач (аллерголог или пульмонолог). При определении показаний лечение проводится за счет средств ОМС в условиях дневного или круглосуточного стационара.

Должен ли работодатель организовывать плановые медицинские осмотры для персонала по ОМС?

Нет, такая обязанность у работодателя отсутствует. Все работающие граждане от 18 лет и старше имеют право на бесплатное прохождение диспансеризации в рамках ОМС. Работники в возрасте от 18 до 39 лет включительно вправе проходить диспансеризацию один раз в три года, а в возрасте 40 и старше - ежегодно. Согласно Трудовому кодексу работники при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы с сохранением за ними места работы и среднего заработка. Работник освобождается от работы на основании его письменного заявления, даты согласовываются с работодателем.

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