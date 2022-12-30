Новый год - надежда на лучшее

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29 декабря в актовом зале локомотивного депо Орел прошло праздничное мероприятие для сотрудников структурных подразделений Орловско-Курского региона Московской железной дороги. Организатором праздника выступило Орловско-Курское региональное обособленное подразделение Дорпрофжел на Московской железной дороге.

В преддверии Нового года для железнодорожников - членов проф-союза РОСПРОФЖЕЛ была подготовлена насыщенная праздничная программа. С концертом перед сотрудниками выступали творческие коллективы и исполнители, среди которых были и представители профактива. Так в роли ведущих успешно выступили инженер

АФТО Татьяна Шевель и председатель ППО линейных станций Орловско-Курского региона Юрий Любимов. Потрясающие выступления артистов не оставили равнодушным ни одного человека в зале и подарили присутствующим заряд позитивного настроения на год вперед.

Награды и поздравления

Однако на этом радостные моменты для сотрудников не закончились. Самых активных членов профсоюза поощрили наградами Дорпрофжел. Награды вручил руководитель Орловско-Курского регионального обособленного подразделения Дорпрофжел на МЖД Василий Михайлович Бородин. Обращаясь к присутствующим, он отметил, что работники железной дороги ежедневно вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие страны.

- Без труда железнодорожников не смогли бы работать самые значимые предприятия нашей области и страны. И вы делаете очень полезное дело для развития эффективной экономической деятельности нашей Родины! - подчеркнул Василий Михайлович.

В завершение мероприятия Василий Бородин поздравил железнодорожников с наступающим Новым годом и Рождеством. Он пожелал коллегам счастья, здоровья, мира и спокойствия в 2023 году.

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- Уходящий год был непростым, но он показал, что вместе мы можем многое преодолеть и добиться успеха. Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее. Поэтому пускай все хорошее, что радовало нас в уходящем году, найдет продолжение в году наступающем! Пусть 2023 год станет для всех счастливым, принесет вагон, нет, целый состав вдохновения, энергии и новых свершений! Желаю вам и вашим близким здоровья, радости, благополучия и исполнения всего задуманного. С праздником!

Василий Михайлович Бородин,

руководитель Орловско-Курского

регионального обособленного подразделения

Дорпрофжел на МЖД.