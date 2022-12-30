Поздравления с Новым годом

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Новый год – это не только целая веха в жизни каждого из нас, но и хороший повод оглянуться назад и вспомнить пройденный путь. Уходящий 2022 год был непростым, но благодаря ему жители Орловщины еще раз доказали, что умеют любить, сопереживать, помогать. Особенно это важно в сегодняшних реалиях, когда Россия вновь поднялась на борьбу с нацизмом.

Сейчас сотни наших мужественных и отважных земляков защищают честь нашей страны. Слава, уважение и почет каждому из них!

Этот опыт сделал нас сильнее, он навсегда останется с нами. И сейчас нам важно взять с собой в новый, 2023 год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего: сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем нашей любимой области и страны. Вместе - мы сила!

Дорогие земляки! Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стойкости и терпения, внимания и доброты друг к другу. Мира нашему общему дому! С праздником!

С уважением, директор ООО «21 век» Вячеслав Сотсков

и коллектив предприятия.

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Уважаемые жители Орловской области!

Уже совсем скоро мы встретим 2023 год. Новый год – это любимый семейный праздник многих россиян. С ним связаны самые теплые и добрые события нашей жизни.

Уходящий 2022 год стал настоящим испытанием для всех нас и в корне изменил жизнь нашего общества. Но, несмотря на все потрясения и проверки на прочность, мы завершаем год достойно! Новые вызовы помогли нам понять, что только вместе, рука об руку, мы сможем не только преодолеть все испытания, но и стать еще крепче и сильнее. Впереди нас ждёт множество новых интересных событий и начинаний.

В преддверии Нового года хочется пожелать вам семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть наступающий год будет радостным и светлым, полным хороших интересных дел, захватывающих событий, удивительных открытий, гениальных идей и оригинальных решений!

Желаю всем в новом году крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успеха, благополучия, мира и новых покоренных высот! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие, а настроение создают счастливый смех и теплые чувства! Пусть наступающий год принесет много счастливых мгновений и радостных дней! Чудесного Нового года!

Андрей Александрович Полухин

Директор ФНЦ ЗЕРНОБОБОВЫХ И КРУПЯНЫХ КУЛЬТУР.

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Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающими новогодними праздниками! Новый год — самый долгожданный, волшебный и любимый праздник для всех. В преддверии очередного жизненного рубежа мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений.

В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, взаимовыручку и желание принести пользу обществу и родной стране. В уходящем году мы сообща отвечали на вызовы современности, преодолевали трудности и стремились к благородной цели. Давайте и в грядущем году не забывать, что наша сплоченность, взаимопомощь и чувство уважения способны вершить великие дела.

Все мы — и дети, и взрослые - в новогодние праздники ждем чудес, перемен к лучшему и исполнения желаний. Я не ошибусь, если скажу, что сейчас у всех россиян есть желание, которое нас объединяет - жить в мире и согласии. И я от души желаю, чтобы оно сбылось!

В этот самый волшебный праздник в году искренне желаю, чтобы в ваших домах было понимание, тепло и веселье, а рождественские каникулы добавили вам сил и энергии. Пусть наступающий 2023 год принесет в дома счастье и лад, пусть все будут здоровы, а небо будет мирным!

Глава КХ Александр Алексеевич Лебедев