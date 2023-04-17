Одноклубницы сравнивают с Месси: или как игрок «Орла» стала капитаном сборной России

Наталья Пацекина. Фото из соцсетей спортсменки.

Лучший бомбардир «орлиц» Наталья Пацекина в интервью «КП» подвела итог самого успешного сезона в своей карьере.

Наталья Пацекина. Фото из соцсетей спортсменки.

«ЗАНИМАЛАСЬ БАСКЕТБОЛОМ И ЛАПТОЙ»

- В профессиональный спорт я попала благодаря директору спортивного клуба «ОрелГУ-КПРФ» Ирине Лутошкиной. Она в то время сама играла в студенческой команде, которая выступала в чемпионате России, - вспоминает Наталья Пацекина.

До того момента уроженка села Венгеровки Белгородской области гоняла мяч во дворе с мальчишками.

- В 2015 году поехали в Москву для участия в проекте «мини-футбол в школу», там как раз и была Ирина Владимировна. Позвала меня в команду, а мне как раз надо было поступать в университет. Приезжала на просмотр и мне все понравилось, так и осталось в команде.

Почему Наталья из многочисленных видов спорта выбрала именно футбол? Все дело в атмосфере, в которую она окуналась в орловском клубе.

- Когда училась в школе, то я играла во все виды спорта, больше нравился баскетбол и русская лапта. Была на просмотре в большом футболе, но как-то душа больше легла на мини-футбол. Хотя и не играла в детстве в него, получается, что когда приехала в Орел, то эта была любовь с первого взгляда, - улыбается спортсменка.

Семья у Натальи спортивная, но на любительском уровне.

- Профессионально никто ничем не занимается и не занимался. Сестра Таня сестра играла в волейбол, а брат Ваня - в футбол. Но опять же несерьезно, для души.

ТРИ ВЫСШИХ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ

Наталья успевает не только играть в футбол, но и учиться. Причем, получает знания в режиме нон-стоп.

- В этом году буду защищать диплом по третьему высшему образованию. В 2015 году поступила в ОГУ имени И.С.Тургенева по специальности «тренер». После четырех лет я пошла учиться в магистратуру на педагога. Через два года подумала, что мне еще нужно какое-то образование, не связанное со спортом, и я решила поступить на специальность «туризм». Пока есть такая возможность играть и учиться, нужно за это цепляться. Я именно это сейчас и делаю.

Наталья Пацекина с первым дипломом о высшем образовании в 2019-м году. Фото из соцсетей спортсменки.

Причем учится не во вред карьере, и наоборот, играет в мини-футбол, не забывая про вуз. Впрочем, так было не всегда.

- Первое время было сложно, так как только переехала в Орел, и мне нужно было посещать учебу и тренировки. И когда время совпадало, то приходилось выбирать тренировки. Переживала, что много пропускаю, но преподаватели шли навстречу, за что я им очень благодарна. Когда прошло два года, то уже намного легче стало все совмещать.

В текущем розыгрыше чемпионата России в высшей лиге «ОрелГУ-КПРФ» занял пятое место, оказавшись за пределами зоны плей-офф. Тем не менее, Наталья остается не только единственным членом сборной России из орловского клуба, но и является капитаном национальной команды.

- Я сильно удивилась, когда тренерский штаб назначил меня. Но для меня это огромная мотивация. Огромное спасибо им за такую возможность.

«МИНИ ДИНАМИЧНЕЕ, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ»

Регулярный чемпионат в этом сезоне выиграл питерский «Кристалл», набрав 48 очков. Отрыв от ставшей второй «Норманочки» составил 20 баллов. По сути, никакой интриги. Наталья уверена, что все логично.

- «Кристалл» сейчас очень сильная команда, подобран сильнейший состав. Поэтому и такой результат в турнирной таблице, но в плей-офф у всех команд совсем другой настрой.

Наталья Пацекина возле Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Фото из соцсетей спортсменки.

Любопытно, что «Орел» задолго до конца турнира потерявший шансы на выход в плей-офф умудрился подпортить жизнь столичному «Мосполитеху». Столичный клуб мог финишировать вторым, если бы не проиграл «Орлу». Но «орлицы» победили (4:1), и москвички в полуфинале попали на «Кристалл», где ожидаемо уступили (1:3, 1:5).

- Да, думаю, что они не планировали себе такого соперника в плей-офф, но это футбол и тут нельзя расслабляться. Возможно, из-за недонастроя они и опустились на четвертую строчку, - согласилась Наталья.

Что же касается пятого места «орлиц», то Пацекина так объясняет этот результат:

- Я считаю, что мы провалили первый круг, где нужно было рисковать и набирать очки, а мы в первом круге ничего не набрали. Да и уровень соперников мастеровитей, мы же играли на желании и характере.

В активе Натальи в минувшем розыгрыше десять голов. Это лучший результат клуба и ее личный рекорд. Самым же памятным она считает точный удар в ворота пензенской «Лагуны-УОР» в гостевой встрече 18 марта.

- Все очень просто, он принес победу (2:1), а это самое главное.

Кстати, нельзя исключать варианта, при котором мы увидим Наталью Пацекину в большом футболе.

- Иногда мысли о переходе проскальзывают, - признается капитан сборной России. - Но пока мне больше нравится мини-футбол из-за того, что он более динамичный. Больше эмоций. Может когда-нибудь и попробую себя в большом (улыбается).

Кстати, Пацекина имеет опыт выступления в качестве игрока в пляжном футболе.

- Один раз как-то ездили на турнир, но это было больше для развлечения и смены атмосферы. Но мы тогда заняли второе место, довольно интересный вид спорта.

«МЕЖДУ РОНАЛДУ И МЕССИ ВЫБИРАЮ ЛИОНЕЛЯ»

За событиями в мировом футболе Наталья следит краем глаза, ее мужской мини-футбол интересует.

- Приятно наблюдать за игрой Артема Ниязова, Янара Асадова и Сергея Абрамова.

Но чемпионаты мира и Европы по большому футболу Наталья, конечно же, не пропускает. Как и недавний Мундиаль в Катаре.

- В финале болела за Аргентину, но когда Франция сравняла счет на последних минутах, то хотелось поменять свое мнение. Очень красивый получился матч.

К Аргентине у Пацекиной особое отношение еще и потому, что одноклубницы сравнивают ее с лидером южноамериканской команды Лионелем Месси.

Наталья Пацекина (лежит на паркете). Фото из соцсетей спортсменки.

- Честно скажу, я не фанатка ни Месси, ни Роналду. Но при этом наблюдать за игрой этих футболистов, несомненно, интересно. Учитывая комментарии девочек на тему моего сходства с Лионелем, я признаюсь, мне как-то больше нравится именно его игра, нежели Криштиану.

В прошлом месяце Наталья выиграла свой первый международный турнир. Он проходил в Иране.

- Это хорошая возможность поиграть и проявить себя. Было три команды, одна из команд не доехала. Поэтому мы встречались с двумя командами из Ирана. Первая игра была с молодежной сборной, и Россия победила 3:1. Ну а в финале с еще более крупным счетом россиянки одолели главную сборную Ирана - 4:0.

Наталья Пацекина (с мячом). Фото из соцсетей спортсменки.

В родную Венгеровку Наталья приезжает нечасто из-за плотного учебно-спортивного графика.

- Конечно, хотелось бы больше времени там проводить. Но минимум четыре раза в год приезжаю. У меня ведь там родители и три брата. Слава Богу, что наше село не попадает под обстрелы.