Сотрудники агропромышленного сектора региона повышают квалификацию

Образовательная программа ориентирована на специалистов направления животноводства, агрономии, инженерной, ветеринарной и других служб.

Более 200 сотрудников межрегионального проекта КРС «Мираторга» в Орловской области в 2022 году повысили свои профессиональные знания и умения в рамках реализации кадровой политики холдинга.

Компания реализует в регионе проекты мясного скотоводства, растениеводства, производства кормов, а также часть межрегионального проекта по производству свинины. В действующих подразделениях созданы новые рабочие места с достойной заработной платой для 3,8 тысячи жителей области, из них более 800 – в межрегиональном проекте КРС.

Непрерывное профессиональное развитие сотрудников в соответствии с целями и стратегией агрохолдинга – важное направление кадровой политики и условие высокой эффективности проекта. Профессиональный рост сотрудников – один из приоритетов, поэтому регулярно организуются обучающие программы для обеспечения эффективности проекта на уровне признанных мировых лидеров в производстве высококачественной говядины. В 2022 году обучение прошли более 200 сотрудников межрегионального проекта КРС Орловщины.

Образовательная программа ориентирована на специалистов направления животноводства, агрономии, инженерной, ветеринарной и других служб. Регулярное проведение тренингов, вебинаров, воркшопов и стажировок позволяет получать не только новые знания и навыки, но и повысить свой квалификационный уровень, как молодым специалистам, так и состоявшимся профессионалам. Сотрудников, в соответствии со служебными обязанностями, погружают в вопросы менеджмента фермы, правил проведения основных ветеринарных процедур, учат верховой езде, обращению с животными, перегону стада, сортировке, работе с современной сельскохозяйственной техникой, ведению производственного учета и прочему. Дополнительно обучение проходит и на базе корпоративного учебного центра - в комплексе с производственными активами это позволяет обеспечить единство теоретического и практического обучения, внедрять в этот процесс новые технологии и через стажировку распространять передовой опыт.

- Качество мраморной говядины закладывается на этапе производства кормов и выращивания животных. От профессиональной работы коллектива зависит эффективность всего проекта. Мы высоко ценим грамотных и инициативных сотрудников и готовы дополнительно инвестировать в развитие и сохранение их опыта. Регулярное обучение и развитие своих сотрудников, даёт возможность жителям сельских районов получить востребованные профессиональные навыки для работы на родной земле, рядом с домой и семьей,- прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.