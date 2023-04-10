Игорь Артамонов: Обсудили ряд вопросов по партнерству в промышленности и инвестполитике

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с генеральным директором государственной корпорации «Ростех», председателем ООО «СоюзМаш России» Сергеем Чемезовым, на которой рассматривались перспективы сотрудничества с регионом. На встрече также присутствовал сенатор Российской Федерации от Липецкой области Максим Кавджарадзе.

Игорь Артамонов представил социально-экономический и промышленный потенциал Липецкой области, рассказал Сергею Чемезову о возрождении территории Липецкого тракторного завода. На площадку готовы зайти белорусский холдинг «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг». Предполагается, что территория ЛТЗ станет частью особой экономической зоны. Также власти региона планируют создать на новой площадке научный центр для развития отечественного машиностроения.

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«Это важный для региона и страны проект. Очень рассчитываем, что создаваемый нами мультифункциональный научно-технологический комплекс станет важнейшим этапом в развитии отечественного машиностроения. Поддержка госкорпорации нам необходима», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Еще одной важной темы встречи стало развитие цифровой экономики и IT-технологий в регионе. Сергей Чемезов является координатором проекта «Единой России» «IT-прорыв», который реализуется с декабря 2010 года с целью выявления и поддержки неординарных проектов молодых новаторов в области IT-технологий. Липецкая область готова развивать это направление в сотрудничестве с «Ростехом».

В регионе действуют 53 площадки IT-образования, что способствует повышению уровню сдачи ЕГЭ по информатике. Сотрудники органов власти проходят различные курсы повышения квалификации и улучшают свои цифровые компетенции. В планах – открытие в регионе «Школы 21»и интеллект-центра на базе детского лагеря «Прометей». Он должен стать площадкой не только для отдыха, но и для развития и самореализации детей и молодёжи. В качестве основного направления рассматривается развитие IT-специализации.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.