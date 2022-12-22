Число орловских пользователей личного кабинета Tele2 увеличилось на 10%

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В Орловской области число активных пользователей личного кабинета увеличилось на 10% год к году. Женщины используют приложение чаще мужчин.

Tele2 подвела итоги десяти месяцев работы приложения «Мой Tele2». Число орловских пользователей личного кабинета выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Приложение чуть чаще используют женщины – 54% от общего числа клиентов. Средний возраст пользователя в регионе составляет 43 года.

Tele2 постоянно развивает приложение, дополняя его новыми возможностями, чтобы клиенты могли дистанционно решить практически любой вопрос. В личном кабинете абоненты оператора могут контролировать расходы, следить за состоянием пакетов минут и гигабайтов, управлять тарифом и дополнительными услугами, быстро пополнять баланс, пользоваться привилегиями программы «Больше». Одним из самых востребованных сервисов является центр управления гигабайтами, где можно купить, продать или поделиться интернет-трафиком.

Кроме того, в приложении «Мой Tele2» клиенты могут подключить подписку Mixx и настроить ее под личные потребности, а также оформить заявку на подключение домашнего интернета.

При необходимости через приложение клиент в любой момент может обратиться за помощью к службе поддержки и мгновенно получить онлайн-консультацию, проверить статус своих обращений, а также найти ближайший салон связи Tele2.