Игорь Артамонов: Если возникают спорные ситуации, необходимо в каждом конкретном случае максимально оперативно подходить к их решению

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Около 80 тыс. квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, планируется расселить в 2022-2023 годах в Липецкой области. Темпы переселения жителей региона обсуждались на совещании в правительстве области, которое провел губернатор Игорь Артамонов. В работе также приняли участие руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов, заместители руководителя региона, главы районов, представители областного управления ЖКХ и ряда других служб и ведомств.

Сейчас в регионе расселено 50 тыс. квадратных метров аварийного жилья в ходе программы переселения, которая стартовала в 2019 году. Воловский, Измалковский и Елецкий районы досрочно расселили граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На подходе Чаплыгинский и Долгоруковский районы, которые также планируют завершить переселение. Для полной и досрочной реализации программы в различных районах Липецкой области ведется строительство более 30 многоквартирных домов, сообщили в областном управлении ЖКХ.

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«Программа по переселению у нас большая, и мы планируем выполнить ее с опережением сроков. При этом работа подрядчиков находится под постоянным контролем, люди должны получить качественное и комфортное жилье. Кроме того, если в этом вопросе возникают спорные или проблемные ситуации, необходимо в каждом конкретном случае максимально оперативно и в строгом соответствии с буквой закона подходить к их решению», – потребовал Игорь Артамонов.

Всего в программу, финансируемую Фондом содействия реформированию ЖКХ, областным и местными бюджетами, вошел 251 дом из 24 муниципальных образований региона. В целом после ее завершения условия проживания улучшат почти 7000 человек. По итогам совещания принято решение о повышении эффективности совместной работы для достижения положительных результатов в сфере переселения из аварийного жилья. Кроме того, выработан ряд предложений по совершенствованию механизма защиты жилищных прав липчан.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.