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Проблематично найти сектор экономики, который бы не испытывал проблем в 2022 году. Сложности есть как в Орловской области, так и в Российской Федерации в целом. Санкционная политика, изменение цен, отказ зарубежных партнеров от сотрудничества, безусловно, влияют на результаты работы. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что пик проблем в этом году пришелся на март-апрель. Из-за погодных аномалий и трудностей с поставками запчастей и семян сев задержался на месяц. Но, несмотря на все сложности, Российская Федерация остается одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире.

Мы решили узнать, как прошел сельскохозяйственный год у местных производителей в Орловской области, и побеседовали с руководителем акционерного общества Опытно-Производственное Хозяйство «Красная Звезда» Виктором Прозвицким о том, как предприятие справлялось с трудностями, решало экономические вопросы и отразилось ли чрезвычайное положение на отрасли растениеводства.

Истоки

В Орловской области немногие хозяйства занимаются животноводством, ведь это достаточно тяжелый и затратный труд. Тем не менее вклад этих предприятий в продовольственную безопасность региона довольно существенен. Состояние отрасли напрямую влияет на доступность для населения мясо-молочной продукции.

Поддерживать и успешно развивать молочный рынок региона на протяжении долгих лет удается аграрному предприятию «Красная Звезда». Оно находится в небольшом одноименном поселке в Орловском районе, где проживает около 600 человек. Основными направлениями деятельности предприятия является как животноводство, так и растениеводство. Средняя численность работников составляет 90 человек, а во время сезонных работ увеличивается почти в два раза.

За время работы хозяйство сумело достичь хороших результатов. Производительность буренок предприятия в полтора раза превышает средние показатели по области. АО ОПХ «Красная Звезда» является племенным хозяйством.

- На сегодняшний день надой составляет 7000 килограммов на одну голову, - рассказал Виктор Прозвицкий.

В то же время в среднем на Орловщине одна корова производит около 4857 килограммов молока. Несмотря на активные темпы надоя, в АО ОПХ «Красная Звезда» не планируют останавливаться на достигнутом и стремятся к увеличению этих показателей.

Работа предприятия сегодня

В настоящее время сельское хозяйство не может обойтись без передовых технологий. Не исключение и АО ОПХ «Красная Звезда», здесь все по последнему слову техники. На предприятии освоена новейшая методика искусственного осеменения. Выход по нему составляет около 85 - 90%, что является рекордом для региона. Показатели надоев хозяйства считывают точные счетчики, которые отбирают пробы молока. Вместе с тем постоянно ведется мониторинг здоровья животного. В случае болезни ветеринары оперативно помогают корове вернуться в строй.

Предприятие активно сотрудничает с малым бизнесом на территории Орловской области. Из молока, произведенного в Орловском районе, предприниматели и фермеры изготавливают творожные продукты и сыр, после чего местные жители приобретают качественную продукцию на городских ярмарках выходного дня.

- С малым бизнесом у нас сложились уже не столько партнерские, сколько дружеские отношения. Из нашего молока производят первоклассные продукты: сыр, сливки, сметану. Это говорит о его высоком качестве. Поэтому у нас нет проблем с тем, куда девать молоко. Из-за высокого спроса мы планируем расширять производство, - поделился Виктор Прозвицкий.

Также на предприятии ведется активная работа в направлении развития растениеводства. В этом году хозяйство приобрело пятнадцать единиц новой техники как иностранных, так и отечественных производителей. Технопарк предприятия пополнили трактора и сеялки ведущих мировых производителей.

АО ОПХ «Красная Звезда» всегда идет навстречу местным товаропроизводителям. В пользовании предприятия есть техника, выпускаемая заводом имени Медведева. По словам руководителя хозяйства, эти сельхозмашины ничем не уступают зарубежным аналогам.

Кадровый вопрос

Важнейший двигатель успеха любого производства - это его кадры. Без квалифицированных сотрудников ни современное оборудование, ни самые передовые технологии не дадут должной отдачи. Поэтому главным богатством АО ОПХ «Красная Звезда» являются люди.

Средняя зарплата на предприятии составляет 70 - 80 тысяч рублей в месяц, а во время уборки комбайнеры, водители и трактористы зарабатывают 100 - 150 тысяч рублей. Для комфортной работы в хозяйстве созданы все условия: работает столовая, где питаются все сотрудники, а хорошо зарекомендовавшим себя работникам предоставляется жилье на территории предприятия. Также им помогают решить вопрос с получением сельской ипотеки с наименьшей ставкой через департамент сельского хозяйства Орловской области.

- На предприятии самое важное - это люди! Они - главная ценность. Если для человека созданы хорошие условия труда, то и показатели его работы будут соответствующие, - подчеркнул Виктор Прозвицкий.

Несмотря на всесторонние меры поддержки, на предприятии есть нехватка квалифицированных кадров.

- В связи с расширением нашего хозяйства мы с удовольствием примем на работу механизаторов, помощников агрономов, зоотехников и ветврачей. Все специалисты будут задействованы и обеспечены достойным доходом, - поделился руководитель.

В хозяйстве проходят оплачиваемую практику и стажировку студенты средних-специальных и высших учебных заведений региона. Лучшие из них могут влиться в коллектив предприятия и получить достойную заработную плату.

Кстати, коллектив в АО ОПХ «Красная Звезда» дружный и сплоченный. Недавно работники хозяйства выразили желание пожертвовать двухдневный заработок на помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Планы на будущее и промежуточные итоги

Введенные санкции перестроили работу всех секторов экономики в Российской Федерации. В 2022 году снизились цены на урожай, что сокращает возможности для дальнейшего инвестирования и расширения. Это одна из основных проблем для аграриев не только Орловского региона, но и для хозяйств всей Российской Федерации.

Несмотря на трудности, в АО ОПХ «Красная Звезда» не опускают руки и верят в то, что вся запланированная работа будет сделана. На сегодняшний день поголовье животных в хозяйстве составляет порядка 1000 голов. В 2023 году, несмотря на все экономические трудности, дойное стадо планируют увеличить на 30 - 40%.

- Ученые утверждают, что комфортные условия содержания коров повышают их молочную продуктивность, поэтому мы должны сделать все для того, чтобы корове было комфортно. У животного должен быть качественный корм, хорошая вентиляция и другие удобства, - рассказал руководитель хозяйства.

В планах предприятия на ближайшее время строительство новых молочных ферм. Сейчас активно ведутся работы в новом доильном зале, куда установят современное оборудование. Отсюда качественное и вкусное молоко от АО ОПХ «Красная Звезда» и продовольственная безопасность не только нашей любимой Орловщины, но и всей страны в целом.

В преддверии новогодних праздников

Виктор Прозвицкий поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством

- Хочу поздравить наших партнеров, коллег, сотрудников предприятия и жителей Орловской области с наступающими праздниками! Пусть Новый, 2023 год принесет удачу, здоровье, достаток, благополучие и счастье в каждый дом. Желаю всем добра, мира и взаимопонимания. Пусть трудности обходят вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях. Замечательных праздников и счастливого Нового года!

Ирина Кабанова

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров,

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