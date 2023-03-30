Весенние бонусы: абонентов Tele2 в Орле ждут выгодные предложения

.

Этой весной орловские клиенты Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» получат скидки и подарки в магазинах, пиццерии и веломастерской.

Tele2 поддерживает интересы и потребности своих клиентов не только в телекоммуникационной сфере, но и за ее пределами, предлагая выгодные бонусы в популярных категориях. В рамках программы лояльности «Больше» абоненты оператора могут получить подарки, скидки и кешбэк на товары и услуги от федеральных и локальных партнеров компании.

Выгодное предложение для клиентов Tele2 в Орле подготовил веломагазин «Велоград»: скидку до 15% на велосипеды и самокаты и скидку 20% на услуги веломастерской, которая находится на территории магазина.

Сеть магазинов «Пятерочка» предлагает орловчанам оценить сервис по доставке продуктов и дарит скидку 27% на первый заказ на сумму от 1000 рублей. Для получения бонуса нужно скачать мобильное приложение «Пятерочка Доставка» и при заказе ввести промокод из программы «Больше».

Кроме того, воспользовавшись специальным промокодом, орловские абоненты Tele2 могут порадовать себя и близких вкусной пиццей от «Додо Пицца». При любом заказе на сумму от 1299 рублей на сайте или в мобильном приложении пиццерии клиенты оператора получат в подарок «Бургер-пиццу» диаметром 25 см.

Дополнительную информацию об условиях программы лояльности «Больше» можно найти в приложении «Мой Tele2» или на сайте программы. Чтобы воспользоваться выгодными предложениями от партнеров оператора, нужно выбрать интересующий подарок и нажать кнопку «Активировать». После этого абоненту придет SMS-сообщение с промокодом, который необходимо указать при оформлении онлайн-заказов или сообщить в точках партнеров.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл»