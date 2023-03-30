Игорь Артамонов: Наши предложения вошли в итоговое Постановление Совета Федерации

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Завершающим событием Дней Липецкой области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации стало пленарное заседание «Час субъекта». На нём губернатор Игорь Артамонов подробно рассказал о достижениях региона за последние несколько лет. Несмотря на непростую ситуацию в стране, область сохранила производства и рабочие места, поддержала предпринимателей.

Благодаря комплексу мер Липецкая область занимает лидирующие позиции по темпам роста занятых в малом и среднем предпринимательстве. В числе особых достижений – запуск первого в России производства электромобилей, открытие крупнейшего в России маслоэкстракционного завода и формирование агропромышленного кластера по выращиванию и переработке масличных культур, а ещё ОЭЗ «Липецк» стала лучшей в РФ. Регион в прошлом году привлёк даже больше резидентов, чем до санкций (за 2022 год – 7, в 2015-2018 – по 3-4 в год).

Регион входит в число субъектов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, и способен не только накормить своих жителей, но и повысить экспортный потенциал. Только в 2022 году в АПК реализовано 19 новых проектов на сумму 35 млрд рублей. Регион берётся за глубокую переработку, интенсивное земледелие, развитие генетики в животноводстве и семеноводстве. При этом в числе приоритетных задач власти – поддержка малых фермерских хозяйств. Для помощи в реализации их продукции создаются кооперативы, работает пилотный Агрегатор, который является связующим звеном между производителями сельхозпродукции и магазинами.

Серьёзное внимание уделяется социальной сфере. К примеру, в рамках обеспечения условий для получения образования детей закуплено 63 новых школьных автобуса. Для поддержки молодых учителей введена единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей. Также активно ведутся строительство и ремонты учреждений. Только за 2022 год капитально отремонтировано 48 школ и детсадов. А за четыре последних года – 119, не считая новых учреждений. За это же время построено и реконструировано 50 объектов здравоохранения. В их числе – оперблок областного онкодиспансера детская поликлиника в Липецке. Также в регионе отстроили и привели в порядок 750 километров дорог, из них 365 – по нацпроекту. Это позволило Липецкой области попасть в топ-10 регионов по достижению высоких показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На втором месте в Центральном федеральном округе и на седьмом в России регион по обеспеченности жильём. В этом году в планах досрочно – вместо 2025-го – выполнить программу по переселению из аварийного жилья. Первое место в ЦФО и третье в России у Липецкой области по социальному обслуживанию.

В 2022 году регион принял миллион туристов. Традиционно самые популярные виды отдыха – культурно-познавательный, гастрономический, детский и семейный, экологический. С 2023 года стартует уникальный туристический маршрут «Усадебное кольцо», который объединит девять локаций – дворянские усадьбы, природные парки и заповедники, а также купеческий город Елец.

В приоритете у региона помощь семьям участников СВО. Для родных и близких мобилизованных разработан широкий комплекс мер поддержки. Социальные кураторы постоянно на связи с семьями. Кроме того, регион направил более 1,3 млрд рублей на нужды СВО – на доукомплектование бойцов, выплаты мобилизованным, оказание гуманитарной помощи Донбассу. Также помогаем восстанавливать Володарский район ДНР и Мариуполь, где под контролем липецкого ФКР строители ремонтируют 24 многоэтажки, школу, детский сад и лицей.

В числе новых проектов, реализуемых на территории региона, – возрождение ЛТЗ в качестве новой площадки ОЭЗ «Липецк». Здесь сумели обеспечить синергию белорусских технологий («Амкодор») и российского машиностроения («Трансмашхолдинг»).

Игорь Артамонов также перечислил инициативы, озвученные ранее в Совете Федерации на профильных комитетах и требующие поддержки федерального центра для включения в инвестиционные программы. В их числе возрождение детского лагеря «Прометей». В планах сделать его крупнейшим в ЦФО круглогодичным центром отдыха и дополнительного образования детей и молодёжи. Второй проект – строительство базы гребных видов спорта. Третий – создание Центра женского здоровья для оказания медицинской помощи тем, кто мечтает стать родителями. Местом его размещения может стать старый корпус перинатального центра. Ещё одна инициатива связана с подготовкой инженеров для новых предприятий. Для этих целей планируется создание учебно-технологического центра на территории ОЭЗ «Липецк». Из инфраструктурных проектов, презентованных сенаторам, – реконструкция очистных сооружений в Ельце, расширение участка трассы Р-119 между Липецком и Ельцом с двух до четырех полос, реконструкция липецкого аэропорта.

В ответном слове председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила регион за ответственное отношение к подготовке Дней Липецкой области и похвалила за успехи как в традиционных для региона отраслях, так и в осваивании новых, например, выпуске электромобилей. Проект возрождения тракторного завода она назвала «примером перехода от философии импортозамещения к реальному технологическому суверенитету», а все предложенные инициативы отметила как актуальные и нужные. «Их необходимо поддержать максимально, насколько это возможно. Уверена, что результаты будут хорошие. У Липецкой области хороший потенциал», – сказала Валентина Матвиенко, особо отметив эффективное управление бюджетом и региональными финансами. Отдельно политик поблагодарила за помощь новым территориям, бойцам спецоперации и их семьям.

Также Валентина Матвиенко указала на проблемы, решение которых нужно ускорить. Это нехватка врачей, износ сетей жилищно-коммунального хозяйства, сельские школы, ожидающие ремонта.

«Мы обязательно примем во внимание обозначенные проблемы. Будем их активно прорабатывать, тем более что Совет Федерации обещал оказать содействие», – отметил Игорь Артамонов.

Подводя итоги работы, Игорь Артамонов отметил, что три дня прошли продуктивно. «Нам удалось показать регион, обозначить проблемные места, представить по ним решения и заручиться поддержкой Совета Федерации. Очень порадовала открытая, добрая и благожелательная позиция председателя Валентины Ивановны Матвиенко. В связи с этим хочется лично поблагодарить её и сенаторов за помощь. Впереди – работа с министерствами», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Спикер регионального парламента Дмитрий Аверов также отметил глубокую вовлечённость сенаторов в рассматриваемые вопросы, знание проблематики региона и желание содействовать в улучшении ситуации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.