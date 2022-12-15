Подписка Mixx и согревающий кофе: Tele2 предлагает орловчанам сделать зиму ярче

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Компания предлагает клиентам подключить подписку Mixx, выбрав только нужные сервисы, и получить в подарок вкусный горячий напиток. Воспользоваться подпиской может абонент любого мобильного оператора.

Tele2 помогает клиентам сделать зимнее время интереснее и создать праздничное настроение. Так, в розничной сети оператора орловчане могут подключить подписку Mixx и настроить ее под личные потребности, а также получить в подарок кофе на свой вкус.

При сборке подписки клиент выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно. Среди выгодных сервисов – видеоконтент от Wink, VK Музыка, дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно, скидки в популярных магазинах, опции для геймеров, курсы от ведущих образовательных платформ и многое другое.

Оператор позаботился и о тех пользователях, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку – они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. В зависимости от объема стоимость составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении Mixx клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской также могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Кофейные станции Mixx с вкусными согревающими напитками будут работать для орловчан в салонах Tele2 с 18 декабря по адресам:

• г. Орел, ул. Комсомольская, 78 – 18 декабря, 22 декабря, 29 декабря, 20 января и 21 января;

• г. Орел, ул. Комсомольская, 229А – 28 декабря, 12 января, 13 января, 26 января и 27 января;

• г. Ливны, пл. Автовокзальная, 2А – 16 января, 24 января и 25 января.

Кроме того, с 16 декабря всех посетителей монобрендовой точки в гипермаркете «Европа» (г. Орел, ш. Карачевское, 94) ждет креативная зимняя фотозона, где можно сделать необычные снимки. Подробности акции необходимо уточнять у продавцов в салонах Tele2.