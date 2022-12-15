Итоги кормозаготовки на Орловщине

С современной техникой результаты работ впечатляют

В песне про заботы сельских тружеников поется: «Только бы в поле во поле дождичек сеял вовремя. А потом, чтобы вовремя лег снежок». Дождичек, увы, сеял не вовремя, и снежок лег совсем некстати. Условия, в которых сеяли, растили, а потом убирали то, что щедро выросло на полях Орловщины, легкими не назовешь. И все же хозяйства с основной задачей справились.

Орловский феномен

Экономика АПК Орловского региона характеризуется многоукладностью. Крестьянско-фермерские хозяйства, средние сельхоз-организации, агрохолдинги - каждое предприятие вносит посильную лепту в программу импортозамещения.

Есть свой феномен - колхоз «50 лет Октября», который устоял и в те годы, когда колхозы повсеместно прекращали существование, и когда по стране массово рождались фермерские хозяйства.

Несколько десятилетий у руля был орденоносец, заслуженный работник сельского хозяйства, почетный гражданин Орловской области и Ливенского района Леонид Егорович Бородин, потом бразды правления взяла в свои руки Нина Павловна Алдобаева.

Как и в прежние годы, хозяйство несет полную ответственность за жизнь селян. Внедрены прогрессивные технологии содержания крупного рогатого скота, новейшие системы обработки почвы, которые способствуют сохранению ее плодородия.

- Назрела необходимость пополнить машинно-тракторный парк современными агрегатами. Приобрели различные виды техники, затратив порядка 200 миллионов рублей, - рассказывает Нина Павловна. - Основной поставщик агромашин в наш колхоз - компания Ростсельмаш. Отлично поработал на кормозаготовке мощный комбайн производителя - F 2650. Самый мощный на сегодняшний день в линейке.

Отметим, что комбайн был создан специально для высокоурожайных фонов, подходит сельхозпредприятиям, у которых потребность в заготовке качественных кормов в больших объемах.

В колхозе «50 лет Октября» ежегодно заготавливают более 13 тонн кукурузы на силос и зеленый корм. С современной машиной уборка шла без проблем. И комбайнеры, и руководство результатами довольны.

F 2650 на уборке кукурузы в АО «Племенной завод им А.С. Георгиевского»

Хозяйство с богатой историей

Такого же принципа в работе придерживаются и в другом хозяйстве Ливенского района - АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского». Историю свою он ведет с 1918 года! Предприятие пережило Великую Отечественную войну, период застоя и разруху 90-х годов. В сложный момент руководство принял главный инженер соседнего колхоза Александр Алдобаев.

Сегодня у акционерного общества много заслуженных наград. Среди совсем свежих - первое место в ежегодном конкурсе «Социальная ответственность агробизнеса Орловской области». Гендиректор Александр Михайлович Алдобаев стал «Почетным работником сельского хозяйства Орловской области», а также награжден медалью Министерства сельского хозяйства «За вклад в развитие АПК России».

- Урожай в нынешнем году вырастили богатый, - говорит руководитель и приводит цифры, - пшеница - 80 центнеров с гектара, ячмень - 66 ц с га, подсолнечник - 34 ц с га, соя - 18 ц с га. И это притом, что часть урожая растеряли из-за плохих погодных условий. Сейчас идет реализация.

Как всегда, помощником в уборке стала сельскохозяйственная техника предприятия Ростсельмаш.

- Мы прекрасно энерговооружены, - рассказывает Александр Михайлович, - каждый год приобретаем что-то новое, передовое. Так, в 2022 году приобрели трактор, три зерноуборочных комбайна и два кормоуборочных производства Ростсельмаш - модель F 2650. В сезон мы заготавливаем по 12 тысяч тонн силоса. Мощные современные машины помогли быстро справиться с уборкой. Один такой агрегат способен убрать до 1200 тонн в смену. Отдельно хочу поблагодарить дилера производителя - компанию «Агропромсервис». Они создали современный сервисный центр. В результате у нас нет вопросов и простоев техники. Для сельхозпроизводителя в уборочную страду дорог каждый час.

Высоко отзывается гендиректор о профессионализме своих механизаторов. Говорит о том, что сейчас в коллективе много молодежи, и о том, что на предприятии трудятся несколько династий. Среди них семья заслуженного работника сельского хозяйства Валерия Табурчану, семьи Павлюк и Хисматовы.

Свердловская «изюминка»

История ЗАО «Куракинское», что в Свердловском районе Орловской области, насчитывает не один десяток лет. Расположено оно на месте княжеской усадьбы князей Куракиных. Это одно из немногих хозяйств, которому удалось выжить в тяжелые постсоветские годы. В конце 80-х предприятие возглавил опытный хозяйственник Владимир Михайлович Мишин. При его руководстве «Куракинское» стало одним из передовых хозяйств в районе, которое специализируется на производстве продукции растениеводства и животноводства.

Главная цель предприятия - производство продукции высокого качества. Активно применяются современные технологии обработки земли, обновляется автопарк, закупаются проверенные семена, приобретается новая сельскохозяйственная техника. По словам Дмитрия Мишина (занимает пост гендиректора с марта 2021 года), предпочтение отдают технике отечественного производителя.

- В хозяйстве 12 комбайнов, в 2022 году приобрели новинку - кормоуборочный комбайн F 2650 от Ростсельмаш. Он один заменяет в работе двух агрегатов старой модификации. Среди явных преимуществ - большой захват и высокое качество кормов. Пять тысяч тонн силоса заготовили без труда.

На днях Егорьевскую молочно-товарную ферму ЗАО «Куракинское» посетил глава региона Андрей Клычков. Предприятие - племенной репродуктор по голштинской породе крупного рогатого скота. В прошлом году получено 953 теленка от коров и нетелей. На ферме 400 голов КРС, 140 из них - дойные. Надой на фуражную корову составляет порядка 8,5 тыс. литров в год.

С мощной техникой результат превосходит ожидания

По оценкам специалистов, машина F 2650 вобрала в себя лучшие технические решения отрасли, поэтому она одновременно высокопроизводительна, экономична, проста и интеллектуальна.

Двигатели мощностью 643 л. с. в паре с гидростатической трансмиссией обеспечивают стабильную и экономичную работу в сложных условиях, плавную, мягкую регулировку скорости.

На одной заправке бака объемом 1500 л можно работать полноценную смену.

Габариты машины со стандартными шинами позволяют без дополнительного сопровождения передвигаться по дорогам общего назначения.

Благодаря системе продольно-поперечного копирования рельефа на кормоуборочном комбайне можно работать с адаптерами шириной захвата до 7,5 м, а благодаря системе быстрой навески с быстроразъемной муфтой время подсоединения жаток занимает минуты.

Универсальная система внесения консервантов предполагает возможность работы с концентрированными или разбавленными водой препаратами.

Помимо уже привычной удобной и умной системы управления и контроля производитель серийно комплектует комбайны F 2650 системой дистанционного мониторинга РСМ Агротроник. Более 80 параметров передаются через GPRS-модем и доступны как онлайн, так и в записи с любого подключенного к системе компьютера.

И напоследок. Все хозяйства, о которых сегодня вели речь, разные. Роднит их одно: достигать высоких результатов коллективам профессионалов помогает современная надежная, высокопроизводительная техника.

Александра Черных.