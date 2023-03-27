Игорь Артамонов представит план развития Липецкой области в Совете Федерации

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Дни Липецкой области проходят в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 27 по 29 марта. Делегацию возглавляют губернатор региона Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

«Дни субъектов в Совете Федерации – это площадка, где мы можем представить возможности региона и заручиться поддержкой по ключевым направлениям развития», – подчёркивает губернатор Игорь Артамонов.

Представители профильных ведомств примут участие в расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации, на которых представят вопросы, требующие поддержки на федеральном уровне. Так, сегодня будет рассмотрена реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Липецкой области.

28 марта работа продолжится на нескольких площадках. На комитете Совета Федерации по социальной политике представят проекты модернизации детского оздоровительного лагеря «Прометей», реконструкции старого корпуса областного перинатального центра, строительства базы гребных видов спорта в Липецке. На комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудят вопрос реконструкции очистных сооружений в Ельце и возможность стимулирования отрасли по переработке топинамбура путём субсидирования. В повестке комитета по экономической политике – расширение федеральной трассы Р-119 Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, реконструкция аэропорта «Липецк» и строительство центра по подготовке инженеров машиностроительного кластера на территории ОЭЗ «Липецк». Кроме того, липчане поделятся опытом снижения административной нагрузки на предпринимателей, развития института бизнес-кураторства, расскажут о новом уровне взаимодействия с властью.

29 марта состоится официальное открытие выставки Липецкой области с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Губернатор Игорь Артамонов расскажет сенаторам о социально-экономическом развитии Липецкой области и особых достижениях.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.