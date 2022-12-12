Игорь Артамонов: В области работают социальные кураторы, они узнают о потребностях родственников военнослужащих и помогают

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На этой неделе Игорь Артамонов посетил воинское формирование, посмотрел, как устроен быт и пообщался с ребятами. Они обратились к Игорю Артамонову с просьбой привезти теплые вещи и оборудование. А также попросили связаться с родителями и передать, что с ними все в порядке.

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«У ребят настроение боевое, быт наладили, связь с родственниками поддерживают. Наша задача – во всем помогать их семьям. Для этого во всех районах области работают социальные кураторы, они всегда на связи, узнают о потребностях родственников военнослужащих и помогают. Но заботы много не бывает. Обсудили юридические и медицинские вопросы, в которых семьям требуется наша помощь. Обязательно окажем содействие в их решении», – рассказал Игорь Артамонов.

Губернатор рассказал родителям военнослужащих о готовящейся партии гуманитарной помощи. В ближайшее время бойцам отвезут необходимые технические устройства и другие вещи, которые они просят.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.