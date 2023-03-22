Tele2 предлагает орловчанам убедиться в качестве связи

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Если клиента не устроит качество, Tele2 вернет деньги.

В зоне покрытия сети Tele2 расположены все города, районные центры, а также большинство небольших населенных пунктов Орловской области. Оператор обеспечивает устойчивую голосовую связь и высокую скорость мобильного интернета и предлагает всем желающим лично убедиться в качестве услуг.

В период с 20 марта по 27 апреля 2023 года орловчане могут подключиться к Tele2 с тарифом «Мой онлайн+» и протестировать высокоскоростной интернет и голосовые услуги. Если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество связи, компания вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Подробности акции доступны на сайте проекта.

За 600 рублей в месяц тариф «Мой онлайн+» включает: 30 Гб мобильного интернета с бесплатным трафиком в популярных соцсетях и мессенджерах, 600 минут для звонков на другие мобильные номера и безлимитное общение с клиентами Tele2 по всей России. Также при своевременном внесении платы за тариф абоненты будут получать двойной пакет интернета каждые три месяца. Кроме того, пользователям доступен бессрочный перенос неизрасходованных минут и гигабайтов, сервис «SOS-пакет», опция Wink. Optimum+, защита от нежелательных подписок и возможность менять накопленные минуты на кофе, фильмы от Wink, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны и бонусы в игре «Мир кораблей».

Помимо прочего, у орловских клиентов, выбравших тариф «Мой онлайн+», есть возможность подключить безлимитный домашний интернет на скорости от 100 до 300 Мбит/сек, при этом первые три месяца услуга будет бесплатна. Акция действует по 11 апреля 2023 года. Подробнее об условиях на сайте tele2.ru.

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