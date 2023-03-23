Современная философия ведения агробизнеса

РСМ Агротроник Пилот 2.0.

Календарная весна вступила в свои права. И, значит, каждый день приближает сельхозпроизводителей к новому сезону с привычными заботами: вспашкой, севом, внесением удобрений, уборкой урожая. В фермерских хозяйствах и крупных агрокомпаниях проверяют готовность парка к новому сезону и думают о покупке новой техники.

Техника становится производительней

Спрос самого взыскательного агрария способна полностью удовлетворить продуктовая линейка лидера отечественного производства сельскохозяйственной техники - компании Ростсельмаш. И это не красивые слова, а мечта многих поколений аграриев, ставшая реальностью. Специалисты предприятия разработали технику, которая эффективно работает на полях в широком спектре агроклиматических условий. Идут в ногу со временем собственные разработки Ростсельмаш в области интеллектуального управления агромашинами.

Факт остается фактом: в сельскохозяйственную отрасль стремительно приходят системы, которые прежде были доступны только в высокотехнологичных отраслях. Цифровые новинки Ростсельмаш, которые прошли испытание на полях различных регио-нов России, в разное время суток и в разные сезоны, делают работу техники и агропредприятий еще более эффективной.

Интеллектуальные системы, разработанные в компании, можно условно объединить названием Автономная ферма. Это целостная экосистема, подразумевающая мониторинг и контроль техники и межмашинное взаимодействие, автоуправление парком машин, автоматизацию технологических процессов, а также системы безопасности.

За платформой РСМ Агротроник будущее

Говоря языком профессионалов, ядром экосистемы цифровых решений стала платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, которая позволяет объединить электронные опции в одну систему. В результате различные наборы электронных опций Ростсельмаш могут работать и как отдельные элементы, и в тесной взаимосвязи для повышения эффективности всего парка сельскохозяйственной техники.

Итак, система автоуправления от Ростсельмаш - РСМ Агротроник Пилот 1.0 - позволяет управлять траекторией движения комбайна, трактора, опрыскивателя и вести их параллельно предыдущему проходу. Способом повышения точности позиционирования является базовая станция RТК, которая обеспечивает высокую точность (до 2,5 см) и поправки, непрерывно передавая сигналы коррекции посредством радиоканалов. Такое решение позволяет получить повторяемую точность даже в рассредоточенных полях в холмистой местности. Одна базовая станция способна передавать поправки на целую группу комбайнов. Радиус покрытия базовой станции - 5 - 7 км.

Своими впечатлениями от внедрения современных технологий поделился главный инженер ООО «Елань-АгроИнвест» Николай Шеметов (на полях Волгоградской области работают три зерноуборочных комбайна TORUM 750 в комплектации с системами РСМ Агротроник Пилот 1.0).

- Сам я узнал об этой системе в прошлом году. Отмечу, что новшествами отрасли активно интересуется наш генеральный директор. Алексей Сергеевич Кукура охотно применяет их на практике и лично отслеживает результаты работы. Всем известно, насколько остро стоит кадровая проблема в сельском хозяйстве. Не хватает людей, не хватает грамотных специалистов. В таких условиях выход очевиден: мощные машины и электронные системы.

Прокатился как-то на новом TORUM 750 с системой автоуправления РСМ Агротроник Пилот 1.0. Урожайность 55 центнеров с гектара - хороший показатель. А механизатор смеется: «Это еще что! Местами вчера 83 ц/га было!» И должен сказать, с калибровкой все нормально, провесы подтверждают. Но теперь их дожидаться не приходится, информацию получаем здесь и сейчас. Очень показательно! - отметил Николай Викторович.

РСМ Карта урожайности.

Мнение механизаторов

Добавим к сказанному. Повышение производительности с помощью РСМ Агротроник Пилот 1.0 - одно из основных преимуществ системы. Также она решает еще одну проблему уборки - высокую загруженность механизатора. Система позволяет сократить количество технических операций, выполняемых человеком, освободив его от рутины. Преимущества системы, по словам комбайнеров, проявились сразу же после первых выходов в поле.

Дмитрий Мищенко:

- Механизатором работаю давно, так что сравнить есть с чем. Комбайн идет на полную жатку, никаких «вилюшек». Усталости нет. Больше внимания уделяешь настройкам, жатке. Нужно, чтобы такие системы стояли на всех комбайнах.

Алексей Киселев:

- Приятно, конечно, когда сидишь и «ничего не делаешь» (смеется). Поначалу, честно сказать, я нервничал. Я же привык рулить, а тут… непривычно. А теперь - приятно. Работать намного проще. Мы начинали в соседнем подразделении и отдельной бригадой. Когда вернулись, нас то отдельно ставили, то вместе. Отдельной бригадой, конечно, лучше. Чуть подали на ГСТ до 6 - 7 км/ч, создали группу, зашли в загонку, и все, комбайны пошли. Мне понравилось, вот честно скажу.

Но при работе с комбайнами без автоуправления, конечно, совсем другие ощущения.

Сергей Иванов:

- Сначала была такая реакция: «Не нужно на комбайне автоуправление!» А потом попробовали, все понравилось. Поняли: даже очень нужно! И выработка больше, и «кусков» не остается, не надо потом ездить, подбирать их. На поле все ровненько.

И напоследок

Что касается РСМ Агротроник Пилот 2.0, то это первая в мире гибридная система автоуправления российского производства - работает на основе технологии ГНСС и RTK, а также машинного зрения.

Совмещение технологий приводит к потрясающему результату: работа на агромашинах не только точная, но и безопасная. Установленное в системе машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и остановить трактор или комбайн, избежав повреждения техники.

Компания Ростсельмаш предлагает аграриям современную философию ведения бизнеса. Разработки инженеров обеспечивают оптимальное использование агромашин, экономию топлива, времени, уменьшение износа агрегатов. Выигрывают аграрии - выигрываем мы все.

Александра Черных.

Фото предоставлены пресс-службой Агропромсервис