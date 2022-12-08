Цифровизация образования: в Шаблыкинской школе появилось новое оборудование

Шаблыкинская СОШ с гордостью носит имя своего героического земляка. Фото: https://vk.com/shablschool

Шаблыкинская средняя школа имени А.Т. Шурупова – одно из старейших учебных заведений Орловской области, ведущее свою историю с 1936 года. В 1965-м ей присвоено имя знаменитого земляка: Герой Советского Союза, выпускник Орловского бронетанкового училища Афанасий Тихонович Шурупов участвовал в Великой Отечественной войне с первого дня, к сожалению, не увидев своими глазами ее окончания. О нем вспоминают как о настоящем патриоте и бесстрашном воине, при этом и как о человеке с большим добрым сердцем.

Воспитанники школы искренне стараются соответствовать своему выдающемуся предку: активно и достаточно успешно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях, экологических и патриотических акциях. Шаблыкинская школа богата традициями, одна из которых – добрая дружба с компанией «Мираторг» и регулярные встречи с ее сотрудниками.

Этот многофункциональный спорткомплекс появился в школе 2 года назад.

В агропромышленном холдинге подчеркивают: сотрудничество с высшими и средними учебными заведениями – одно из ключевых направлений в рамках широкомасштабной программы по работе с детьми и молодежью. Компания не только активно поддерживает, но и вносит свой вклад в развитие образовательной сферы. Агрохолдинг регулярно организует профориентационные экскурсии и производственные практики для студентов с последующим трудоустройством, а также участвует в материально-техническом оснащении школ, прежде всего, в сельской местности.

В 2018 году для учеников Шаблыкинской школы им. Шурупова компания построила многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс и закупила компьютеры. Агрохолдинг продолжает совершенствовать цифровую среду школы, пополняя её арсенал ноутбуками, многофункциональными устройствами и компьютерной периферией для качественной подготовки школьников в соответствии с современными стандартами. Вот и накануне состоялось вручение весьма полезного оборудования: интерактивной панели для проведения практических занятий и культурно-массовых мероприятий. Она представляет собой экран, на котором можно оставлять записи при помощи стилуса или пальца. Школьный материал, подаваемый в виде таблиц, графиков и картинок, будет не только привлекать внимание учеников, но и поможет лучше запоминать урок.

Подаренную современную технику с интересом рассматривают и школьники, и учителя.

- Современное поколение школьников растет в среде компьютеров, телефонов и другой электронной техники. Мы как работодатель учитываем это в своей молодёжной политике и поддерживаем стремление учебных заведений-партнёров идти в ногу со временем, - подчеркивают в пресс-центре компании «Мираторг». - Искренне надеемся, что благодаря новым техническим средствам преподаватели смогут давать больше необходимого материала, а учащиеся – легко его воспринимать.

Отметим, что холдинг – один из крупнейших работодателей в агропромышленном секторе РФ: в компании трудится более 40 тысяч человек, из них более 3 тысяч – в Орловской области. В регионе действует растениеводческий дивизион агрохолдинга, а также реализуются основные этапы крупнейших в России проектов по производству говядины и свинины. Социальная политика – одно из важнейших направлений деятельности «Мираторга». Компания ежегодно не только создает новые рабочие места в сельской местности с достойной заработной платой, но и инициирует активную социальную политику, соотнося свои экономические интересы с социальными потребностями жителей региона.