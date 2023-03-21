АПК региона: механизатор - достойная и высокооплачиваемая профессия

.

Мы беседуем с Михаилом Сухоруковым. Работник одного из предприятий «Мираторга» признается: «Я не знаю, где еще механизаторов учат с нуля и платят так, как в нашем агрохолдинге». Отметим, в этом году комбайнерам холдинга существенно повысили зарплату, а ближайшим летом, говорят на предприятии, они смогут зарабатывать значительно больше 100 тысяч рублей.

Михаилу 32 года, вместе с женой Натальей они растят сына. Хороший дом в Дмитровске Орловской области, стабильность, взаимопонимание. Да и до работы обоим буквально пара минут пешком – из окна офис виден. Просто и Михаил, и Наталья трудятся в подразделении агрохолдинга «Орел-Агро-Продукт». Кстати, «Мираторг» их однажды и познакомил.

Семейный выбор

- Михаил, кто первым пришел в компанию?

- Самым первым был я, и еще до того, как предприятие стало подразделением крупнейшего российского сельхозпроизводителя. Я технику, комбайны с детства любил, отец постоянно брал меня в поля, приучал к своему труду, мне нравилось, мечтал сесть за руль. Поэтому после школы сразу сюда и устроился. Но я еще планировал в армии отслужить, а когда вернулся, то сильно не раздумывал. Тем более, что руководителем компании на тот момент был наш сосед, чьему мнению я доверял. С тех пор так и работаю на одном месте.

Когда появилась вакансия комбайнера, отца позвал, он тоже ни разу не пожалел. Сейчас ему два года до пенсии остается, но планирует продолжить работать.

- У вас и отец в «Мираторге»?

- Конечно, и тесть много лет работал. Только он не сразу тестем стал: мы с отцом однажды с работы домой его подвезли, а там она – Наталья.

Три года назад и жена к нашей династии примкнула. Как раз декретный отпуск заканчивался, а предприятию учетчик требовался. Это специалист, который организует работу, выдает путевки механизаторам, начисляет зарплату. Наташа справилась. Позже ее повысили, сейчас она агроном, поскольку у нее есть профильное образование.

Михаил уверен: его работа приносит и удовольствие, и пользу.

Полный соцпакет

- Вот это да! Наталье – две минуты и она на работе, а вы в поля как добираетесь?

- Перед началом каждой смены мы тоже собираемся в управлении, проходим обязательный медосмотр, получаем документы, переодеваемся в спецодежду, и корпоративный транспорт развозит нас по своим полям. Их очень много, бывает, что близко к дому, бывает – очень далеко, но в любом случае тебя и отвезут, и привезут обратно.

- А техника?

- На тракторах работают круглосуточно, меняем друг друга, а комбайн у каждого свой, поэтому они ночуют в полях под охраной.

- Как выглядит ваш график?

- На тракторе – сутки через сутки, на комбайне, в среднем, по 12 часов смена. Это зависит от погоды, от культуры, которую убираешь, от росы, после которой делать этого нельзя.

- Сложно летом?

- Дело привычки, главное еды с собой побольше взять, чтобы хватило, тогда работать веселее. А если серьезно, то и нормы выполнимые, и график удобный. У меня есть приятель, он в другом месте по 12 часов на ежедневке. И ничего не успевает! Я же за свободные сутки и отдохну полноценно, и семье время уделю, и домашние дела переделаю.

Комбайны, трактора у нас – просто космос: кондиционер, бортовой компьютер, голосовой помощник подскажет, если какая-то неисправность.

Бывают командировки в соседние регионы – Брянскую, Курскую области. Ехать или нет – это твой выбор. Я охотно помогаю коллегам. При этом проживание в гостинице, все транспортные расходы предприятие берет на себя. А в поля командировочным привозят корпоративные обеды.

- А вот сейчас, когда не сезон, вы чем занимаетесь?

Мы работаем на фермах. Готовим технику с сезону.

- Вы сами это делаете?

- Конечно. У нас есть специальная служба, но больше, чем самому себе, я никому не доверяю. Для меня простой летом из-за поломок невыгоден, поэтому к ремонтным работам я и сам подключаюсь. Разумеется, в такие месяцы зарплата ниже, но даже так она больше, чем средняя по региону. В отпуск можно пойти – все социальные выплаты гарантированы. Кто-то скажет, что за отпуск зимой? А я думаю, что отдыхать летом, в тот момент, когда ты предприятию очень нужен, когда ты можешь заработать до 200 тысяч в месяц, мягко говоря, неразумно.

В этом году заработная плата работников поля стала выше.

Друзья только диву даются

- Я не ослышалась? До 200 тысяч рублей в месяц?

- Все верно, часто мы получаем наравне с руководителями подразделения. Бывает, разговоришься с друзьями на эту тему, те только головами качают. Понимаю, трудно поверить, но тут все очень честно и прозрачно. Вся техника подключена к системе ГЛОНАС, в любой момент любой желающий может войти в систему, увидеть, где ты и что делаешь.

Но дело не в контроле, мы спокойно отдыхаем, если требуется. Система просто четко фиксирует проделанную работу и зарплату начисляют по этим данным. Я тоже могу посмотреть по бортовому компьютеру и примерно посчитать, сколько заработал.

- До уборочной еще очень далеко, что вы будете делать весной?

- Пахать, если нужно будет кого-то подменить, выйду на посев, так часто бывает, потом обработака полей… Скучать некогда.

- Это вы такой универсальный солдат или все в агрохолдинге на любой технике готовы трудиться?

- У нас в растениеводческом дивизионе точно все, нас так готовили, это эффективно и самим же выгодно. Несмотря на то, что у меня уже был опыт, когда «Мираторг» привез свою новую технику, мы все прошли полноценное обучение. Потому что, повторюсь, все машины современные, требуют определенных знаний.

- А новички как справляются?

- Ребят всему обучают, насколько я знаю, даже не обязательно категорию «F» иметь, агрохолдинг и тут поможет. Я вообще всегда говорю, что работа здесь для молодых парней – идеальный старт. Стабильность – зарплата два раза в месяц, высокий доход – быстро станешь на ноги, можно семью заводить. Рядом с домом. Все-таки в провинции выбор и так невелик, а тут одни плюсы.

Будь в курсе

Стать механизатором, действительно, могут желающие без опыта работы и навыков вождения сельскохозяйственной техники. Все необходимое обучение проходит БЕСПЛАТНО на собственной базе агрохолдинга, по итогам экзаменов стажеры получают соответствующую водительскую категорию.

Всех учеников и сотрудников обеспечивают спецодеждой, корпоративным питанием. На время обучения выплачивают стипендию, а выпускники гарантировано получают работу.

На данный момент на предприятии открыты вакансии механизаторов. Добро пожаловать!

Телефон для справок: +7 (980)319-20-20.