О работе Липецкой области по восстановлению Мариуполя Марат Хуснуллин рассказал Владимиру Путину

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Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил Липецкую область в докладе Президенту России. Он выделил регион наряду с Москвой и Санкт-Петербургом как наиболее активно помогающий в восстановлении Мариуполя.

Работу регионов Владимир Путин оценил в ходе своей рабочей поездки в Мариуполь. Глава государства посмотрел, как ведётся строительство и ремонт жилья, восстановление городской инфраструктуры, благоустройство. Липецкая область была отмечена в числе лучших регионов, ведущих эту работу.

За Липецкой областью в Мариуполе закреплены больше 30 объектов, в том числе ремонт школы, технического лицея, детского сада и 27 многоквартирных домов. В 24 многоэтажках регион уже завершил работы. Ещё в трёх зданиях ведётся монтаж окон, восстановление инженерных систем. Восстановить данные объекты планируют во втором квартале 2023 года.

Что касается социальных объектов, то в техническом лицее работы полностью завершены. В школе липецкие специалисты заменили окна, восстановили систему теплоснабжения, сейчас ремонтируют кровлю. В детском саду ведутся работы по ремонту инженерных систем, кровли и окон.

«Липецкая область стала одним из первых регионов, пришедших на помощь Мариуполю в работе по восстановлению инфраструктуры, строительству и благоустройству. Липецкие строители проделали большую работу, благодаря которой жители города вернулись в свои дома. Взятые обязательства регион выполнит полностью», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.