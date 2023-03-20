«Пациенты звонят и говорят, что им очень плохо»: главврач гемодиализного центра в Орле о последствиях закрытия медучреждения

Фото: Ирина Кабанова

15 марта Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу гемодиализного центра «Фрезениус-Нефрокеа» на решение Орловского областного суда о запрете осуществления медицинской деятельности в пристройке дома №1 на улице Красноармейской. В связи с этим медцентр закрылся и ушел в простой. Главный врач медучреждения Лариса Меньшова рассказала "Комсомолке" о том, как сотрудники и пациенты центра переживают тяжелые времена и какие меры принимают для того, чтобы обжаловать решения судов.

По словам Ларисы Меньшовой, сейчас центр полностью закрыт. Работать "Фрезениус" не может до того момента, пока в Верховном суде не будет рассмотрена жалоба на решения нижестоящих судов.

- Кассационный суд мы проиграли и подали жалобу в Верховный суд. Сейчас центр закрыт, весь персонал у нас выведен в простой, пациентов под прессингом перевели в другие гемодиализные центры. Работать мы не имеем права. Пациенты звонят и говорят, что им очень плохо. У больных пропал сон, аппетит, повысилось давление, постояннаая рвота. В итоге и пациенты остались без лечения, к которому они привыкли, и люди - без работы, - поделилась Лариса Николаевна.

Отметим, что центр на Красноармейской был единственным в городе, где проводили гемодиализ детям. Сейчас самая юная пациентка "Фрезениуса" перенаправлена в другое медучреждение, где, по словам Ларисы Меньшовой, ничего не приспособлено для проведения данной процедуры.

- Там, где она сейчас лечится, нет ни детского врача, ни детской медсестры. Сейчас она получает то, что приходится. Сколько она проживет, неизвестно, - призналась главврач.

В беседе с "Комсомолкой" главврач медцентра призналась, что ни коллектив, ни пациенты не теряют боевого настроя и намерены и дальше бороться за судьбу медучреждения.

- Если Верховный суд примет решение о закрытии центра, компания уйдет из Орловской области. Но пока мы стараемся друг друга поддерживать и верить в лучшее, - отметила Лариса Меньшова.

Напомним, в конце прошлого года в Орле разгорелся скандал вокруг гемодиализного центра “Фрезениус”, расположенного в пристройке к дому №1 на улице Красноармейской. По решению суда медцентру грозило закрытие. Иск к медучреждению подали жильцы элитной многоэтажки, где расположен центр. Они смогли убедить суд запретить руководству “Фрезениуса” осуществлять в данном помещении деятельность, связанную с гемодиализом. Но на защиту центра встали его пациенты, которые отказались покидать медучреждение и попросили о помощи президента РФ Владимира Путина.