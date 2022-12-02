В 2023 году на жилищные сертификаты для детей-сирот в бюджете Липецкой области планируется выделить 340 млн рублей

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На этой неделе на комитете облсовета по науке, образованию, культуре, спорту и делам молодёжи депутаты рассмотрели, как реализуется в области новый закон о предоставлении жилищных сертификатов детям-сиротам.

Новый областной закон был принят в апреле текущего года. В соответствии с ним дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут воспользоваться правом на социальную выплату – получить жилищный сертификат и самостоятельно приобрести жильё.

На получение жилищного сертификата могут претендовать дети-сироты, которым исполнилось 25 лет, состоящие в очереди на обеспечение жилым помещением, имеющие постоянный официально подтвержденный доход от трудовой деятельности и трудовой стаж не менее года.

О предварительных итогах реализации закона доложила исполняющая обязанности начальника областного управления ЖКХ Татьяна Ковырзанова.

Она отметила, что правом получения жилищных сертификатов уже воспользовались 29 человек. 10 из них при покупке жилья использовали дополнительные денежные средства: материнский капитал, займы, личные накопления. Квартиры и жилые дома приобретены в Липецке, Лебедяни, Ельце, Усмани и Грязях. При этом сумма жилищного сертификата рассчитывалась исходя из норматива общей площади жилого помещения (не более 45 квадратных метров на нуждающегося) и стоимости одного квадратного метра, устанавливаемого Минстроем России. На III квартал 2022 года для Липецкой области эта сумма составила 72 тысяч 130 рублей за квадратный метр.

– Подали заявления 77 человек, а получили сертификаты только 29, с чем это связано? – попросил разъяснить заместитель председателя комитета Анатолий Емельянов.

– Дело в том, что в отношении ряда лиц имеются уже судебные решения, обязывающие власти предоставить им квартиры. Таким гражданам выдать жилищные сертификаты мы не имеем права, – ответила Татьяна Ковырзанова. – Однако мы прорабатываем вопрос заключения мирового соглашения с такими детьми-сиротами. В этом случае они смогут получить социальные выплаты. Заключения порядка 20 мировых соглашений ожидаем в начале января.

Депутат Лариса Ксенофонтова предложила проработать вопрос о снижении возраста, дающего право на получение социальной выплаты. Сегодня он составляет 25 лет.

В 2023 году на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в проекте областного бюджета предусмотрено 340 миллионов рублей. Предполагается, что сертификаты получат около 100 человек.

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов.