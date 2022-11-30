В Орловской области модернизировали мобильную сеть в 16 районах

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С начала года техническая служба компании модернизировала более 20% объектов связи в регионе.

С января по октябрь 2022 года потребление интернет-трафика в Орловской области выросло на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря планомерной работе по оптимизации сетевой инфраструктуры и оперативной реакции на увеличивающуюся нагрузку компаниясохраняет высокое качество мобильных услуг. С начала года скорость передачи данных в сети оператора выросла на 20%.

Технические специалисты компании с начала текущего года модернизировали более 20% базовых станций в регионе, чтобы обеспечить бесперебойную работу сети. Модернизация затронула Орел и 16 районов области. В первую очередь обновление действующего оборудования провели в местах высокой концентрации абонентов и активного роста трафика.

Также оператор непрерывно усиливает свою инфраструктуру новыми объектами связи. Так, в третьем квартале базовые станции были построены в Знаменском и Орловском районах. Кроме того, в зону покрытия Tele2 вошли еще 19 малых населенных пунктов в 13 районах, где ранее не было устойчивой связи и высокоскоростного интернета.

Андрей Морозов, директор орловского филиала Tele2:

«Унас самая молодая сеть на рынке, обладающая высоким техническим потенциалом и запасом прочности, что подтверждается независимыми исследованиями и оценкой экспертов. Новые базовые станции имеют больший срок эксплуатации и поддерживают различные надстройки для расширения емкости, что позволяет эффективно распоряжаться имеющимися мощностями. Учитывая растущие потребности наших клиентов, мы продолжаем оптимизировать оборудование и расширять покрытие сети в Орловской области, чтобы у каждого жителя региона был стабильный доступ к необходимым цифровым услугам и привычным сервисам».