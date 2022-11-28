Цех под открытым небом

.

Времена, когда сельхозпроизводство ограничивалось циклом «вспахал землю - бросил зерно - удобрил - собрал урожай», давно прошли. Сельское хозяйство сегодня - сфера высокотехнологичная, гибкая, прогрессирующая в тесной связке с наукой. Как накормить людей, обеспечить промышленность сырьем, утолить кадровый голод и грамотно выстроить стратегию непрерывного развития компании, рассказал генеральный директор ООО «Истоки» Александр Живолуп. Глава одного из аграрных предприятий-лидеров в Центрально-Черноземном регионе ответил на наши вопросы.

НА СТЫКЕ ОБЛАСТЕЙ И ВРЕМЕН

- ООО «Истоки» ведет отсчет своего существования с фактически киношной ситуации: Ярослав Песков, основатель предприятия, приехал из Тульской области на малую родину своей мамы, в село Кологривово в орловской глубинке. Решил восстановить старинный храм, познакомился с жителями и местными земледельцами и решился на сельскохозяйственный эксперимент. Он приобрел первый участок пахотной земли, и понеслось… Углубляться в дебри истории не будем, расскажите кратко, что же стояло у истоков «Истоков».

- Начиналось все, действительно, с реставрации храма 1795 года постройки. История выстроена на человеческом факторе: сперва Ярослав Песков выделил средства на реставрацию храма на земле, куда уходят его корни, приобрел землю. В первую пору передавал приобретенную землю в аренду по минимальной ставке, долгое время оказывал финансовую поддержку, а однажды приехал посмотреть: что же растет на полях? Пшеница в тот год уродилась отличная, и Ярослав Александрович решился на аграрный эксперимент. Здесь, на стыке Орловской, Липецкой и Тульской областей, была его историческая родина, по сути, исток семьи. Так и родилось название «Истоки». С 2010 года наша компания существует официально, занимается растениеводством, а восстановленный храм Казанской иконы Божией Матери действует и поныне.

- Начало двухтысячных - переходное и не самое радужное время для аграрного бизнеса в России. Насколько трудным был путь от старта до тех мощностей и успехов, которых удалось достигнуть за эти 12 лет?

- Задач было много. Выстраивать взаимоотношения с собственниками земель, формировать пахотные горизонты с учетом логистики, разрабатывать залежи - поля, годами заброшенные и заросшие кустарниками, обзаводиться современной техникой, создавать и восстанавливать промышленные площадки, решать кадровый вопрос. Конечно, нужны были деньги. Вопрос с банковским кредитом был неподъемным или слишком сложным для подавляющего количества сельхозтоваропроизводителей. Тогда только частные инвестиции могли быстро наполнить сектор АПК нужным ресурсом для опережающего развития. Сейчас, кстати, политика федеральных и региональных властей в этом направлении последовательна, поддержка аграрному сектору оказывается беспрецедентная. Но на ту пору многие предприятия разорялись из-за ограниченности ресурсов и, как следствие, неэффективного производства. Можно сказать, повезло тем компаниям, на которые обратил внимание частный капитал. С самого начала в «Истоках» делался акцент на том, чтобы выйти на достаточный уровень финансирования по отношению к планируемым производственным результатам с возможностью создания производственных резервов для дальнейшего развития компании. Безусловная заслуга коллектива в том, что сегодня наша компания - это высокотехнологичный производитель качественной аграрной продукции, с серьезным объемом земельных активов, создавший более 500 постоянных рабочих мест. В инфраструктуру компании входят зерноочистительные и сушильные комплексы, семенные линии, зерновые и механизированные тока и складское хозяйство, линии приемки и отгрузки продукции, ремонтные и сервисные мастерские и механизированные бригады, административно-бытовые комплексы, расположенные на территории трех смежных областей. ООО «Истоки» - это 47 тысяч гектаров пахотного горизонта и более 200 тысяч тонн валового сбора с/х продукции.

- Вы сказали, что поддержка федерального и регионального центра аграрному сектору оказывается беспрецедентная, что вы имеете в виду?

- Во-первых, субсидирование процентных ставок по с/х кредитам на пополнение оборотных средств, а также по инвестиционным кредитам, протекционистская политика по основным ресурсам, потребляемым сельским хозяйством, субсидии с/х производителям техники, что позволяет аграриям приобретать средства производства по адекватным ценам, кроме того, сегодня аграрии ждут субсидии, обещанные Министерством сельского хозяйства, на реализованное зерно в связи с кризисным падением цен на зерно, поверьте, все это очень существенная помощь.

Не нужно забывать, что реализуются инфраструктурные проекты, которые в частном порядке «потянуть» очень дорого и очень непросто. Мы приняли решение участвовать в программе «Развитие сельских территорий», по инерции особо ни на что не рассчитывая, однако строительство 17 км современных асфальтированных автодорог к двум населенным пунктам Орловской области, где расположены наши подразделения, было окончено в этом году. С привлечением средств из федерального бюджета, по защищаемым проектам, при поддержке губернатора Орловской области Клычкова А. Е., благодаря слаженной работе команды Борзенкова С. П., заместителя губернатора по развитию АПК, и коллектива департамента сельского хозяйства Орловской области. Вы даже не представляете, какое количество сложнейших технических и смежных вопросов было решено, чтобы эти проекты реализовались.

К слову, сотрудничество не прекращалось, и сейчас идет совместная работа на районном и областном уровне по приведению правовых режимов использования сельских территорий в соответствие с действующим законодательством, закладываются правовые основания для создания зон перспективного развития в сфере обеспечения с/х производства мощностями переработки, хранения, отгрузки с/х продукции.

ПЯТЬ СТОЛПОВ

- Речь зашла о непрос-тых для аграрного сектора временах, однако сейчас многие отрасли производства также переживают трудности. Тут и вопрос санкционных ограничений, и перестройки экономики, и импортозамещения. Эксперты считают, что IT и сельское хозяйство - сферы, на которые больше всего повлияли санкции. Насколько сильно сельское хозяйство, а значит, и продовольственная безопасность зависят от зарубежных поставок?

- Безусловно, зависимость есть, а в некоторых сферах сельского хозяйства она даже критична. В сфере растениеводства есть «святая пятерка» ресурсов сельского хозяйства: ГСМ, минеральное питание, средства защиты растений, семенной материал, с/х техника. Давайте разбираться, так ли уж все страшно в свете санкционной риторики. На наш взгляд, вряд ли в нефтедобывающей стране проблемы коснутся ГСМ, у нас нет сомнений, что АПК будет обеспечен дизелем, бензином, маслами. Так же могу охарактеризовать ситуацию с минеральным питанием - одной из важных составляющих богатого, качественного урожая и сохранения плодородия почв. Россия является крупным производителем и экспортером удобрений на мировые рынки, полагаем, что государственная политика, регулирующая рынок минеральных удобрений, не оставит сельхозтоваропроизводителя без этого важнейшего ресурса.

Идем еще дальше: средства химизации и защиты растений. За последние годы сделано много, чтобы избавиться от импортозависимости, тому пример - системная деятельность некоторых российских компаний, и в частности наших партнеров из АО «Щелково Агрохим», которые под руководством уважаемого академика РАН С. Д. Каракотова реализуют комплексные программы, соединяя науку и практику в сельском хозяйстве. Сегодня немалое количество отечественных производителей наращивают выпуск перспективных и инновационных препаратов защиты растений, организованы совместные партнерские предприятия с дружественными странами, которые поставляют действующие вещества. Кроме того, возобновляются поставки по схемам параллельного импорта, закон простой, рынки не терпят пустоты, и, если есть спрос, на место ушедших придут новые производители и продавцы. Кризисных моментов исключать нельзя, но не думаю, что нас ждут в перспективе системные проблемы с пестицидами.

- Хорошо, а далее? Общеизвестный факт: наше сельское хозяйство сильно зависит от импортных семян. И вот тут назревает вопрос политики импортозамещения.

- О проблемах отечественной селекции и зависимости от импорта семенного материала только ленивый не говорил. Селекция - наука о методах создания новых и улучшения существующих сортов, и это сложная, многогранная работа коллективов селекционных и опытных хозяйств. Чтобы обеспечить внутренний рынок собственными семенами и в требуемом объеме и снизить зависимость от импорта, придется приложить немало времени и усилий. Не знаком со всеми параметрами программ восстановления отечественной селекционной школы, но информирован, что сейчас в нашей стране предпринимаются серьезные шаги для преодоления указанной проблемы. Знаю это даже на примере хозяйств, производящих семена в Орловской области, им оказываются внимание и поддержка со стороны региональных властей, да и сами производители семян получили мощный мотивационный толчок к развитию. В базовых сортах растение-водства - пшенице, ячмене, ржи, сое, кукурузе, подсолнечнике - ситуация в моменте, на наш взгляд, некритичная, но вызывает опасения. В структуре севооборота в нашей компании примерно 60% площадей - это семена иностранной селекции, однако произведенные на территории РФ, 27% - чисто иностранное производство и селекция, и всего лишь 13% - отечественное производство и селекция. Есть горизонты в этой сфере, к которым следует стремиться.

- Если мы говорим об эффективности производства, то по умолчанию речь идет о мощной современной технике, которая в основном поставляется из-за рубежа. Из-за складывающейся ситуации иностранная техника недосчитается запчастей?

- Актуальным и сложным вопросом импортозамещения остаются поставки запасных частей. Вопрос с ремонтом импортной техники, которой за последнее десятилетие в хозяйствах появилось огромное количество, стоит очень остро. Объем ремонта, фонд запчастей по большому счету остались прежними, а расходы увеличились. Именно с поставками комплектующих, как следствие, с качественным сервисом, думаю, и будут основные сложности. Конечно, поставки реально осуществить по схемам параллельного импорта, многие наши поставщики нашли альтернативные варианты логистики, но цены на многие комплектующие выше докризисных на 50, а то и 100%, существенно удорожал и специализированный сервис сельскохозяйственных машин. На примере нашей компании могу сказать, что затраты на механизацию одного гектара за текущий год выросли вдвое. Сокращая затраты, развиваем собственный сервисный центр. За последние годы аграрии в своей компетенции по сервисному обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники выросли на порядок. Ресурсы самоходных машин - тракторов - в интенсивном АПК сегодняшнего времени «сгорают» очень быстро, парки самоходных машин требуют плановых реноваций, вопрос: на что менять? А менять на отечественного производителя! Наше предприятие продолжает наращивать в своем тракторном парке продукцию производства АО «Россельмаш», приобретая линейки зерноуборочных комбайнов и тракторов. Однако отечественное машиностроение пока не может удовлетворить запросы сельхозтоваропроизводителей на энергонасыщенные трактора в сельскохозяйственном секторе, Россия сегодня практически не производит таких, у которых реальная номинальная мощность более 500 л. с., для эффективной работы широкозахватного прицепного инвентаря.

УМНЫЙ АГРОБИЗНЕС

- Александр Сергеевич, коль скоро мы заговорили об изменениях вынужденных, являющихся ответом на вызовы современности, то, думаю, нужно затронуть и тему изменений и новшеств планомерных. Сельское хозяйство неразрывно с наукой, с современными ее достижениями. Насколько умным сегодня является аграрный бизнес?

- Последнее десятилетие крупные хозяйства активно инвестируют в технологии нового поколения. Существуют исследования, которые говорят о том, что использование IT в агробизнесе способно увеличить производительность в сельском хозяйстве на 70% уже к 2050 году. На сегодняшний день, по данным Минсельхоза, наша страна занимает 15-е место в мире по степени цифровизации сельского хозяйства. Пока что мы отстаем в сфере цифровизации сельского хозяйства от западных стран. Чтобы нагнать их, нужно, опять же, инвестировать в цифровые технологии. Знакомство с «цифрой» у нас состоялось в 2012 году, когда в компании стала внедряться система учета движения автотранспорта и сельскохозяйственных машин как элемент системы безопасности. Сегодня же на базе российских систем «1С», «Агросигнал», «Агрософт-Весовая» и собственных разработок ведется автоматизированный учет всех основных производственных процессов компании, контроль агротехнических мероприятий, движение ТМЦ и с/х продукции, аналитика в разрезах по полям, культурам, предшественникам, агрохимическому составу почв, эффективности и пр., а также по потреблению ресурсов ГСМ, МУ, СХЗР, семян и пр.

Так, решая задачу бескомпромиссного контроля за движением и применением СХЗР, была разработана, внедрена и успешно используется собственная разработка по учету пестицидов с применением современной технологии RFID, интегрированная в производственные процессы, вплоть до утилизации пустой тары. Внедрена система мониторинга качества зерна, поступающего с полей, на базе современного лабораторного оборудования с дальнейшим распределением по местам переработки и складского хранения.

Вдумайтесь, одно только правильное планирование, а также распределение сил и средств по производственным задачам способно резко поднять эффективность производства, и это еще не все положительные моменты внедрения цифры.

Однако на переходном этапе к цифровизации, видимо, не обойтись без проблем, обязательное ведение дополнительного учета движения ТМЦ в расплодившихся ЕГАИС («Меркурий», «Сатурн», «Зерно», «Лес» и пр.) легло дополнительной обязанностью на с/х производителей, и если системные компании с этой задачей более или менее быстро справились, то малым и средним формам хозяйствования, имеющим ограниченный кадровый ресурс, в цифровой сфере приходится искать пути решения, а также нести дополнительные затраты по приведению своей инфраструктуры в соответствие.

.

В ПРИОРИТЕТЕ – ЛЮДИ

- Практически во всех регионах России предприятия сектора АПК испытывают кадровый голод. Причем в дефиците не только специалисты высокой квалификации, но и обычные рабочие. Как у вас обстоят дела с кадрами?

- Люди - наша основная ценность. На истоке нашей истории в штате числилось немногим более трех десятков сотрудников. Сейчас средняя штатная численность превышает 500 человек, плюс сезонный труд. Кроме того, деятельность любой сельскохозяйственной компании создает занятость в смежных секторах. Наша опора - это сотрудники, жители соседних поселков и деревень, есть и те, кто трудится с самого начала основания компании, они вытягивали производственные задачи на своих плечах в самое трудное время, на первых позициях тогда и сегодня.

Но, к сожалению, в этом году мы были вынуждены начать формирование вахтовых бригад механизаторов и водителей грузового автотранспорта, отсутствие нормальных условий жизни вынуждает все больше семей перебираться в крупные агломерации, дефицит трудовых ресурсов с каждым годом все острее.

- Трудности в плане кадрового обеспечения есть?

- Есть сложности, которые, пожалуй, сегодня характерны для компаний аграрного сектора в целом и для нас в частности. Земли структурных подразделений ООО «Истоки» находятся в периферийных местностях шести районов трех областей ЦФО. И здесь сам по себе существует острый дефицит населения трудоспособного возраста. Для предприятия критически важны и непосредственно участвующие в полевых работах квалифицированные рабочие, и каждый специалист, и каждый руководитель, благодаря усилиям которых обеспечивается эффективное выполнение производственной программы. К сожалению, сегодня дефицит квалифицированных кадров в сельском хозяйстве - это головная боль любого руководителя, сегодня труд в сельском хозяйстве востребован и достойно оплачивается. Изменилось и функциональное значение многих профессий, а также требования к качеству персонала. Предприятие испытывает потребность в трактористах-машинистах, механиках, водителях большегрузных автомобилей и грузопассажирского транспорта, электриках, инженерах, лаборантах по зерновой продукции, весовщиках. Прошедшая частичная мобилизация на военную службу еще больше обострила эту потребность. Десять работников нашего предприятия мобилизованы и выполняют воинский долг с честью!

- А на какие социальные гарантии и бонусы могут рассчитывать ваши потенциальные сотрудники?

- Всем работникам ООО «Истоки» предоставляются все социальные гарантии и выплаты, предусмотренные действующим трудовым законодательством. Отпуска, больничные, вовремя выплаченная заработная плата и так далее. Кроме того, ежегодно выплачиваются премии - на каждый рубль, заработанный в поле, за преданность предприятию, за выполнение производственных задач и пр. Во всех структурных подразделениях имеются возможности для размещения работников, приехавших из других регионов, служебное жилье, пункты временного размещения и пр. В случае производственной необходимости наши сотрудники проходят обучение, повышают свою квалификацию и профессиональные категории, постоянно обучаются и совершенствуются специалисты, которые работают в сфере IT.

- Какая средняя зарплата у работников?

- Полагаю, что средние цифры по статистической отчетности - это цифры для профессионалов, они вряд ли сформируют правильное понимание у обывателя, поскольку учитывают много переменных. Отвечу так: например, целевой уровень оплаты труда квалифицированного механизатора или водителя грузового автотранспорта в компании не менее 1 млн рублей в год, иногда и гораздо больше, и наши работники эти деньги зарабатывают своим трудом, все зависит от желания вкладываться в общий результат. За последние два агросезона полевые расценки в структуре ФОТ выросли на 55%.

- Говорят, что квалифицированные кадры нужно взращивать с нуля и под себя. Существует ли в «Истоках» практика для студентов, обучающихся по аграрным или другим необходимым компании специализациям?

- Очень хотелось бы сказать, что да, организуем практики и стажировки для старшекурсников и выпускников учебных заведений с целью определения их профессиональных навыков и знаний. Ребята приходят, обучаются, что называется, в полях, проявляют себя, учатся каким-то вещам, которые не освоить, сидя за партой в аудитории, а потом приходят трудиться в компанию. В реальности все не так радужно, по разным причинам престиж профессий в сфере сельского хозяйства среди молодежи невысок, возможно, от незнания или непонимания перспектив развития и своего роста в этой отрасли.

А вот те, кто понял, все же приходят и очень быстро растут в карьере и своих компетенциях. Ныне успешно работающий агрономом в одном из наших структурных подразделений выпускник Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, москвич, начал работу у нас именно с прохождения производственной практики на последнем курсе обучения, получив диплом, отработал на нашем предприятии несколько месяцев до призыва в ряды Вооруженных Сил, отслужив, снова вернулся к нам. Еще один молодой специалист, хорошо показавший себя на должности агронома структурного подразделения, выросший до должности корпоративного уровня агронома-семеновода, тоже является выпускником МСХА им. К. А. Тимирязева. Молодые люди, недавно пришедшие в инженерно-техническую, инфраструктурную и пр. службы, уже через одного старшие специалисты или руководители направлений. Иными словами, востребованность и перспективы личного роста в с/х сегодня в избытке.

.

СКАЗАНО

Наталья БЕРЕЗИНА, доктор технических наук, проректор по цифровизации, научной и инновационной деятельности ОГАУ, профессор кафедры цифровой экономики и информационных технологий:

- В 2019 году Министерство сельского хозяйства разработало ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» сроком реализации до 2024 года. В России и Орловской области в частности проведению процессов цифровизации сельского хозяйства препятствуют:

отсутствие единого подхода к стандартизации процессов, форм и форматов сбора, хранения и передачи полной информации о землях сельхозназначения;

высокий уровень дефицита специалистов;

низкие стимулы для производства продукции с гарантированными потребительскими качествами в условиях отсутствия национальных и международных (ЕАЭС) информационных систем, обеспечивающих прослеживаемость продукции на всем пути;

высокая цена импортных разработок программного обеспечения в условиях низкого уровня развития отечественного рынка цифровых технологий;

недостаточное количество учебных программ по подготовке специалистов в области использования современных инновационных технологий в АПК и других.

Цифровая трансформация сельского хозяйства только начинает набирать темпы, поэтому невозможно предсказать, как будет выглядеть отрасль, например, через 15 - 20 лет. Однако очевидно, что эффекты от цифровой трансформации отрасли получат все участники рынка. Так, сельхозпроизводитель, снизив человеческое участие до минимума, автоматически получит:

информацию о посевах (стаде), ресурсах, метео- и гидроусловиях;

возможность выбора животных (культур) с учетом совокупности характеристик развития территории;

различные варианты кредитования (страхования), индивидуальные пакеты субсидирования, технологические решения, складские услуги и реализацию продукции через электронный документооборот;

финансовую отчетность, подключение всей сельскохозяйственной техники к системам цифрового управления.

По вопросам вакансий и трудоустройства

в ООО «Истоки» обращайтесь по телефону 8 (4862) 255-066

Беседовала Ольга Супонева