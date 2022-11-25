С Днем матери!

.

Вот уже на протяжении без малого двадцати лет в последнее воскресенье ноября в России отмечается, пожалуй, самый добрый, душевный и теплый праздник – День матери. И это прекрасный повод, чтобы в очередной раз выразить свои чувства и адресовать слова благодарности главным женщинам в жизни каждого из нас.

В День матери с благодарностью!

.

В последнее воскресенье ноября празднуется День матери в России. Праздник этот молодой, но важный для большинства людей. Мамы дарят нам жизнь, бескорыстно отдают свои силы, вкладывают часть своей души в детей. Они знакомят нас с миром, учат отличать добро от зла, помогают осознать себя, найти свое предназначение в жизни. Всегда готовы прийти на помощь и поддержать в самых сложных жизненных ситуациях, и не только в ту пору, когда мы делаем первые робкие шаги, но и в зрелом возрасте.

Праздник День матери - не просто дань уважения женщинам, но и признание их важнейшей миссии для общества. Именно дома, в семье начинается становление каждого из нас как будущего гражданина нашей страны. И женщины орловской земли справляются с этой миссией на отлично. А все, что нужно им взамен, – внимание детей и общества.

Пускай самые добрые и искренние слова звучат для вас не только в День матери, но и в обычные будни. Пусть не иссякает ваша женская энергия, невзгоды обходят вас и ваши дома стороной, а жизнь будет наполнена счастливыми мгновениями. Здоровья, благополучия, долголетия.

Петр Матвейчук,

глава администрации Малоархангельского района

Все держится на женщинах, на матерях

Наш мир устроен так, что огромная ответственность продолжения рода человеческого лежит на женщинах. Святость материнства почиталась испокон веков, и сегодня у нас есть прекрасный повод в очередной раз сказать спасибо тем, кто дал нам жизнь.

Несмотря на то, что для России этот праздник молодой – он очень важный. И не только для каждой женщины, но и для всех, кто ценит и любит своих матерей. «Родных много, а мать роднее всего» - гласит старинная народная мудрость. Ведь именно мамы бескорыстно отдают свои силы, вкладывая часть своей души в детей. И так непросто из маленького человечка вырастить сильного телом и духом, умного, честного и трудолюбивого члена общества. Спасибо вам за ваш нелегкий и благородный труд.

Пусть этот праздник пройдет в теплом семейном кругу, в окружении самых дорогих людей. От всей души хотим пожелать вам здоровья и терпения, благополучия и успехов во всем. Пускай ваши дети оправдают все вложенные в них силы, будут давать поводы для гордости, поддержат в трудную минуту, как поддерживаете вы их на протяжении всей жизни.

В этот праздничный день поздравляем всех матерей, с гордостью носящих это почетное звание. Низкий вам поклон! За любовь и терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать. От всего сердца искренне желаем вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, добра и благополучия!

Иван Иванович Драп,

депутат Орловского окружного Совета

народных депутатов, Глава КФХ.

Самый теплый праздник

.

Вот уже на протяжении двух десятков лет в последнее воскресенье ноября принято отмечать, пожалуй, самый теплый и добрый праздник – День матери.

Для каждого из нас мама – человек, с которого все начинается, та, кто научила нас быть добрыми, честными и справедливыми, не пасовать перед трудностями и не опускать руки в горестные минуты. С того момента, как мы, еще крохи, сделали свой первый шаг, и на протяжении всей жизни наши мамы являются надежной опорой, поддерживают, дают советы, когда они так нужны, делятся с нами мудростью и бесконечной любовью.

Поэтому в День матери хочется выразить огромную благодарность всем мамам на земле! Тем, кто выполняет ответственную и трудную миссию – давать жизнь.

Наши дорогие мамы! В это праздничное ноябрьское воскресенье желаем вам крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни, мира и взаимопонимания в домах, процветания и благополучия вам и вашим близким. Примите самые искренние поздравления и тысячекратную благодарность за все, что вы делаете для своих детей.

Коллектив ООО "Специализированный застройщик "ЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ" и лично генеральный директор предприятия

Анатолий Николаевич Петров

Почетная миссия быть матерью

День матери – прекрасный повод отдать дань уважения женщинам, родившим и воспитавшим детей, а также тем, кто скоро станет мамой.

Мама – душа и опора каждой семьи, источник доброты и мудрости. Материнская вера с ранних пор помогает нам расти над собой, добиваться успехов в жизни. Благодаря им, самым главным женщинам нашей жизни, мы идем к своим целям, не боясь оступиться. И знаем, что в случае неудачи, обязательно найдем поддержку и сочувствие.

И пусть не всегда нам удается быть идеальными детьми, мамы любят и принимают нас такими, какие мы есть, со всеми недостатками. Они поддержат, найдут нужные слова утешения в минуты слабости, протянут руку тогда, когда другие пройдут мимо.

В День матери примите слова благодарности за ваш неустанный, созидательный труд. За все, что вы делаете для нас, за ваши улыбки, за подаренную жизнь – огромное спасибо. Желаем, чтобы оправдались все ваши надежды, чтобы все сделанное добро возвращалось сторицей. Крепкого вам здоровья и безграничной любви! С праздником!

Руководство и коллектив

АО «ЭкоСити» и ООО «Экология»