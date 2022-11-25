Без печатных плат не бывает электроники

Валерий Самохвалов: «Дорогу осилит идущий упорно к желанной цели».

Сфера их применения не ограничена: основу электронных блоков телевизоров, компьютеров, телефонов составляют именно печатные платы. Их используют в производстве автомобилей, светофоров, светильников, различных приборов, для привычных нам холодильников и пылесосов. Нужны печатные платы и медикам, ведь слуховые аппараты, рентгеновские установки и кардиостимуляторы не будут работать без такого важного элемента.

В Орловской области производством плат для десятков приборостроительных предприятий России занимается предприятие «Рубин-Авангард». Сегодня мы расскажем о том, как живет сложное высокотехнологичное предприятие в современных реалиях.

Дорогу осилит идущий

Валерий Самохвалов более 40 лет занимается изготовлением печатных плат. После окончания Орловского машиностроительного института он начал работать инженером-конструктором на заводе управляющих вычислительных машин. Потом перешел на должность инженера-технолога, и в апреле 1980 года главный технолог завода УВМ Ильиных Н. А. предложил ему создать и возглавить конструкторско-технологическое бюро плат.

- С одной стороны стояли зарплата и карьерный рост, с другой - сомнения, ведь нужно было суметь в сжатые сроки вникнуть, освоить и организовать новое технологическое направление. Дорогу осилит идущий упорно к желанной цели: пришлось изучить сложности технологии в специальных трудах, научно-технических журналах и в командировках на передовые предприятия СССР,- поделился руководитель.

Кроме того, стояли задачи подбора и дальнейшего обучения необходимых специалистов. При этом руководителю нужно не забывать учиться самому: приобретать, осваивать и внедрять новое оборудование, технологии и принципы.

- Я прошел путь от начальника конструкторского бюро до руководителя производства печатных плат. В то время это было огромное производство, в моем подчинении было 444 человека, два технологических отдела, два конструкторских, ОТК. Производство завода УВМ поставляло печатные платы в 53 завода Советского Союза: от Дальнего Востока до Калининграда, от Москвы до Смоленска, Челябинска, Тулы и Брянска, - говорит Валерий Самохвалов.

Министерством приборостроения тогда ставилась задача увеличить производство в 2 - 3 раза. Принималось решение построить в Орле целый большой завод по производству печатных плат, оснащенный самым прогрессивным и производительным автоматизированным оборудованием, которое обеспечило бы качественное крупносерийное производство печатных плат на всех этапах, от автоматизированного проектирования до автоматизированного изготовления. Но строительство завода перенесли в Вильнюс, Советский Союз распался, и Орловский завод управляющих вычислительных машин имени Руднева также вынужден был закрыться.

С чего все начиналось

В девяностые годы двадцатого века закрывались заводы, фабрики, цеха и предприятия. Многие растерялись, ушли в депрессию, потеряли себя, некоторые начали заниматься челночной торговлей. Переход на рыночную систему был неизбежен и обусловлен экономическими причинами. Любопытный факт: в апреле-сентябре каждого года тысячи сотрудников заводов Орла выезжали на прополку свеклы, уборку картофеля, ремонт сельхозтехники и другие работы на селе, а заводы продолжали работать, выполняли и перевыполняли планы, становилось абсолютно понятно, что эти временные сельхозработники - просто балласт, не нужный производству.

Как гласит китайская мудрость, кризис - это не только опасность, но и возможность. В эту пору рисковые, азартные, энергичные, сметливые специалисты с деловой хваткой шли в производственную деятельность, руководствуясь девизом:

Мы скаковые лошади Азарта,

И правит нами и царит лишь Фарт!

И пусть мы вдрызг все проиграем завтра!

И пусть мы в омут грязный рухнем завтра,

Но это ЗАВТРА, а сейчас - Азарт!!!

Многое было непонятно, но метод проб и ошибок никто не отменял. Одним из таких лидеров стал Валерий Самохвалов, который объединил единомышленников и организовал производство печатных плат 17 июня 1994 года на рыночных условиях.

- Выкупили производственные площади без водоснабжения, канализации и отопления. Приобрели минимальное б/у оборудование и начали работать в отчаянных условиях, когда одновременно нужно было успеть все: найти заказчиков и партнеров, реализовать уже изготовленное, закупить новое оборудование, материалы, инструменты, приспособления, выделить финансы на налоги и зарплату сотрудников, - рассказывает Валерий Самохвалов.

По его словам, приходилось считать каждый рубль, экономить на всем, приобретать порой неисправное оборудование. Однако русские умельцы со светлыми умами и золотыми руками доводили это оборудование до идеального состояния, причем с дополнительными функциями. При недостатке финансов приходилось решать следующую дилемму: купить остро необходимое оборудование и технологии или провести отопление? Коллектив решил приобрести оборудование и одну зиму работать без отопления. Производство выживало и выжило в труднейших условиях.

Надежная команда высокоинтеллектуальных сотрудников ООО «Рубин Авангард».

Современное производство

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, специалисты предприятия придумывали новые операции, использовали сравнительно дешевые материалы и, изменяя технологические режимы, добивались более высокого качества. Итогом самоотверженного труда стало вхождение в 2007 году в 1000 лучших предприятий России, награждение Золотой звездой в Кремле за высокие производственные показатели, почетными грамотами губернатора Орловской области за эффективный труд, вхождение в Национальный реестр ведущих предприятий России и участие в международной выставке «СУБКОНТРАКТАЦИЯ-2005» в испанском городе Бильбао.

За более чем 28-летнюю трудовую деятельность производство, возглавляемое бессменным руководителем Валерием Самохваловым, претерпело целый ряд организационно-технических реорганизаций.

На сегодняшний день малое предприятие оснащено современным высокоэффективным оборудованием: автоматизированными гальваническими линиями, многофункциональным обрабатывающим центром с числовым программным управлением, лазерными установками, установками скрайбирования с ЧПУ, системами автоматизированного проектирования для подготовки производства. Всего внедрено более 50 различных механических, физических, химических, лазерных, ультразвуковых, пневматическо-механически-термических, топологических, контрольных операций, необходимых для высокопроизводительного технологического процесса изготовления печатных плат. Также здесь создается топология печатных плат, программы и режимы работы для различных установок.

ООО «Рубин Авангард» поставляет продукцию десяткам предприятий России. География поставок широка: Брянск, Смоленск, Тула, Челябинск, Москва, Санкт-Петербург, Томск, Йошкар-Ола, Самара, Саратов, Орел (ОАО ПРОТОН, ООО ПРОТОН-Импульс, ООО СЧЕТМАШ), Комсомольск-на-Амуре и другие города.

Предприятие может выпускать до 70 000 квадратных дециметров печатных плат в месяц. Односторонних, двусторонних, на стеклотекстолите, алюминиевом ламинате, керамике, материалах СВЧ, с финишным покрытием горячим оплавлением, иммерсионным серебром и оловом до пятого класса точности. Каждая изготовленная плата проходит жесткий контроль. Отличное качество обеспечивают высокие технологии, квалифицированный персонал и технологическая дисциплина. Цикл изготовления платы - 10 -12 дней, но когда появляются срочные заказы, то работа в ускоренном режиме позволяет уложиться в три-четыре дня.

При всей важности разнообразного оборудования, электронного, механического, автоматизированных установок и линий, главным остаются кадры. Без них оборудование мертво, технологии не работают, а химические и лазерные процессы идут вразнос. Кто же эти специалисты?

Ценные кадры

При всем многообразии различного автоматизированного оборудования - итальянского, швейцарского, немецкого и голландского - именно инженер-электронщик Сергей Герасимов и мастер Валерий Жилинков порой без схем и подробных описаний вводят оборудование в эксплуатацию и поддерживают его работоспособность, производят ремонт, профилактику и модернизацию разнообразных станков, линий, приборов и приспособлений, используя исключительно личные знания, опыт, интуицию и логическое мышление. На главном инженере Виталии Ильичеве полная ответственность за всю энергетику, технологию, безопасность, техническое перевооружение, быстрое нахождение технических и технологических решений в сложнейших критических ситуациях, ежедневно возникающих на высокотехнологичном производстве.

- Начальник конструкторского бюро Александр Свинолобов -

прекрасный специалист, хорошо знающий все современные системы автоматизированного проектирования, основы проектирования топологии печатных плат, разработку программ для управления самыми различными обрабатывающими центрами, станками, линиями, установками с ЧПУ, - рассказывает Валерий Самохвалов.

Начальник производства Анна Степина - опытный руководитель и в то же время организатор. Анна Николаевна отвечает за выдачу и контроль сменных заданий, постоянное внедрение взаимозаменяемости рабочих на самых различных операциях, непременное выполнение производственного плана при любых обстоятельствах: нехватке кадров, отсутствии химикатов, поломке оборудования. Коллектив делает многое, но «его Величество план» делает она: «Откуда хочешь возьми, но туда положи».

Ведущего инженера-технолога Инну Крамаренко директор называет идеологом.

- Она не только разработчик, но и специалист, обеспечивающий безупречное протекание химических и технологических процессов, с химической интуицией на уровне заклинающих индийских факиров, - поделился Валерий Сергеевич.

Коммерческий директор Евгений Савичев - это тот, кто обеспечивает предприятие в условиях санкционного давления десятками самых различных импортных и отечественных материалов, инструментов, приспособлений и запчастей, по срокам - еще вчера.

Отвечает за участие в государственных и коммерческих тендерах, по срокам - всегда и завтра. Жизненное кредо этого специалиста: купить подешевле, продать подороже.

Главное достоинство всех высокоинтеллектуальных сотрудников ООО «Рубин Авангард» - они не белоручки, чурающиеся рядовой работы. Именно поэтому можно увидеть генерального директора Самохвалова, работающего на обрабатывающем центре с ЧПУ, главного инженера Ильичева - на прессе и трафаретном принтере, начальника производства Степину - на линии подготовки поверхности, начальника КБ Свинолобова - на лазерном плоттере, ведущего инженера-технолога Крамаренко - практически на всех операциях! Все работают с девизом «Делай как Я!».

Генерального директора можно увидеть за станком.

Постоянное развитие

Не двигаться вперед - значит отставать, поэтому специалисты предприятия постоянно участвуют в международной ежегодной выставке-симпозиуме «ПРОДУКТРОНИКА» в Мюнхене, тесно сотрудничают с предприятиями России, разрабатывающими и внедряющими новые технологии, эффективную оснастку, новые материалы. Это ООО «ЭЛМА» и ООО «ПЕТРОКОММЕРЦ» из Санкт-Петербурга, ООО «ОСТЕК» из Москвы. Также работники активно выступают на научно-технических конференциях по печатным платам в России. Новые политические реалии подтолкнули к заключению контрактов на поставку материалов для печатных плат, запчастей и оборудования из Китая и Гонконга вместо прежних западных партнеров. Кроме того, предприятие активно участвует в тендерах на закупку печатных плат в России.

Коллектив предприятия высоко оценивает помощь, оказываемую государством малому бизнесу в Орловской области. Это упрощенная система налогообложения с льготными ставками по налогам, снижение налогов на зарплату по страховым взносам, постоянное получение в Фонде микрофинансирования льготных кредитов, частичная компенсация (до 50%) государством затрат на приобретение нового оборудования, активная и эффективная работа Орловской торгово-промышленной палаты в части организации и создания бизнеса, расширения деловых партнеров, бизнес-миссии в другие города России, а также в Венгрию и Сербию, организация деловых встреч с государственными структурами и постоянные рабочие контакты с Департаментом промышленности по решению текущих проблем.

Помощь малому бизнесу от государства

По мнению генерального директора предприятия, сейчас наиболее важна защита отечественного производителя, ведь более 60% печатных плат в России поставляются из стран Юго-Восточной Азии.

- К сожалению, мы еще не можем конкурировать с предприятиями этого региона нашей планеты. Именно поэтому введение таможенной пошлины на поставку печатных плат из этих стран и оказание предпочтений для российских предприятий при проведении тендеров и госзакупок стало бы весомой помощью для нас, - отметил Валерий Сергеевич.

По словам руководителя, ощутимую помощь оказало бы возобновление программы частичной компенсации малым предприятиям на покупку нового оборудования при увеличении налоговых отчислений, отмена предоплаты за энергоресурсы, лишение энергетических компаний права взимать пени за неполученную энергию для малого бизнеса и введение оплаты по фактически полученной энергии по установленной постоянной цене, а не по ежемесячно плавающим ценам.

Что касается кадров, в советское время в Орле почти на каждом промышленном предприятии можно было встретить выпускника тогда еще небольшого Орловского машиностроительного института.

- Сейчас мы имеем колоссальный технический университет, тысячи выпускников, десятки кафедр и миллиарды, выделяемые государством на его содержание, но днем с огнем не найдешь и не заманишь нужного специалиста, ведь по статистике не менее 40% выпускников не работают по специальности. Для чего иметь диплом конструктора и торговать селедкой? Возвращение к советской системе распределения в вузах с обязанностью отработки 3 года по специальности - это требование действительности, - уверен Валерий Самохвалов.

Планы на будущее

Руководитель предприятия ООО «Рубин Авангард» Валерий Сергеевич Самохвалов четко определил для себя пять целей, достигаемых с девизом «С Божьей помощью выстоять, сохранить и приумножить!»:

1. Внедрить автоматизированное управление производством.

2. Освоить выпуск многослойных плат.

3. Ввести автоматизированный оптический контроль печатных плат (искусственное зрение).

4. Закрыть вакансии инженера-конструктора, инженера-химика, гальваника, оператора ЧПУ.

5. Увеличить объем выпуска продукции до двух раз.

Предприятие оснащено современным высокоэффективным оборудованием.

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ООО «Рубин Авангард»

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E-mail: Rubin-avangard.ru Web Site: www.rubin-orel.com

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