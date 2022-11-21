Бизнес Орловской области активно берет кредиты

По итогам девяти месяцев 2022 года корпоративный кредитный портфель орловского ВТБ составил 8,1 млрд рублей. Это на 47% больше, чем в начале года. Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов достиг отметки 5,4 млрд рублей, увеличившись на 18%.

Безусловным лидером являются предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (42%), при этом доля агропромышленного сектора с начала года приросла на 14%. В число активных заемщиков также входят организации жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (32%, рост доли с начала года - 11%). Интерес к кредитованию продемонстрировали и компании из сфер торговли, лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также машиностроения.

В 2022 году по программам господдержки среднего и малого бизнеса орловский ВТБ открыл финансирование региональным компаниям на 5,3 млрд рублей. Наиболее востребованными программами в этом году стали: программа финансирования жилой стройки П-629 – заключено сделок на 2,7 млрд рублей, программа льготного фондирования ЦБ РФ - 1,8 млрд рублей, «Программа льготного кредитования Министерства сельского хозяйства РФ №1528» - 370 млн рублей, «Программа Минэкономразвития 1764», в том числе совмещенная с Программой стимулирования кредитования субъектов среднего и малого предпринимательства Корпорации МСП» - 314 млн рублей.

«Активно меняющиеся условия жизни потребовали от предпринимателей максимальной вовлеченности в экономические процессы, выстраивания новых, более эффективных бизнес-цепочек. Наши партнеры не поставили работу на «паузу», не отказались от планов развития и модернизации. Только по программе «Оборотное кредитование» Банка России мы предоставили орловским предпринимателям 2,1 млрд рублей. Мощную поддержку в этом году получают и аграрии: прирост объема кредитных средств предприятий АПК в корпоративном портфеле орловского ВТБ составил 120%. Сегодня, когда перед страной стоит задача обеспечения продовольственной безопасности, всесторонняя помощь сельхозтоваропроизводителям особенно важна», - отметил Дмитрий Державин, управляющий ВТБ в Орловской области.