Игорь Артамонов: Налаживаем взаимодействие с командованием воинских подразделений, чтобы оперативно получать запросы от наших парней и помогать им

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Обращения и запросы от мобилизованных липчан и их семей правительство Липецкой области держит на особом контроле. Как ведётся эта работа, на сегодняшнем еженедельном совещании рассказал первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко.

Он подчеркнул, что гуманитарная помощь липецким военнослужащим отправляется постоянно. Сейчас ведётся большая работа по запросам, поступающим от мобилизованных. К примеру, накануне собрали очередной гуманитарный груз – медикаменты, продукты питания, вещи и оборудование, которые просили липчане, служащие в зоне СВО. В ближайшее время помощь будет доставлена.

Губернатор подчеркнул, что один из самых важных вопросов, который нужно сейчас решить, – связь мобилизованных с родными.

«Налаживаем взаимодействие с командованием воинских подразделений, где служат липчане, чтобы оперативно получать запросы от наших парней и помогать им. Да, держать связь с зоной боевых действий не просто, но мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы наши бойцы могли передавать весточки родным», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.