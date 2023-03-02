В Орловской области школьники стали первыми зрителями новых фильмов о писателях-орловцах

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В настоящее время в ряде школ города Орла уже прошли премьерные показы этих фильмов. Проект "Литературная перемена" направлен на популяризацию отечественной литературы среди подрастающего поколения, а также повышение уровня знаний школьников, жителей и гостей региона о творчестве и жизни великих русских писателей.

Организатором проекта выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации». Проект "Литературная перемена" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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- «Более 300 орловских школьников уже посмотрели эти уникальные фильмы. Легкость в повествовании, мультипликационные элементы и уникальность формата – это то, что отмечают юные критики. Поразительное сходство актеров с литераторами и мультипликационные сцены создали новый формат, который поможет вовлечь широкую аудиторию к просмотру фильмов, а полученная информация станет для многих фундаментом формирующейся культурной базы и вызовет желание впоследствии прочесть или перечитать классику», - рассказывает Сергей Кутенев, председатель попечительского Совета «Социально-культурный фонд развития и инновации».

Несмотря на плотный график организаторы проекта готовы организовать показ фильмов для вашей аудитории. Не упустите шанс приобщиться к великой истории литературной классики.

Подробности на сайте Фонда.