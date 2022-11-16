Бюджет Воронежской области-2023: социальная сфера остается в приоритете

фото: Воронежская областная Дума

«Нулевые» чтения проектов бюджета области и ТФОМС на 2023 год провели представители Комитетов социального блока Воронежской областной Думы.

– Ряд приоритетов при формировании бюджета сохраняется уже несколько лет подряд, и будет, безусловно, обеспечен финансированием и в плановом периоде, несмотря на все внешнеполитические и экономические сложности. Это реализация нацпроектов и безусловное обеспечение стабильной работы социальной сферы области. Кроме того, в полном объеме запланированы средства на оплату труда работников бюджетной сферы. В целом бюджет традиционно имеет социальную направленность, – подчеркнул перед началом обсуждения председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

В то же время, отметил Владимир Нетёсов, на сегодняшний момент продолжаются консультации депутатского корпуса по вопросу включения в бюджет следующего года новых пунктов для реализации. В том числе, это касается развития инфраструктуры в муниципальных образованиях, а также решения социальных задач.

фото: Воронежская областная Дума

В обсуждении планируемых параметров бюджетов приняли участие председатели и члены Комитетов регионального парламента, а также руководители профильных исполнительных органов госвласти.

С докладами выступили, а также ответили на вопросы депутатского корпуса руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова, руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов.

Сначала перед парламентариями с информацией о прогнозе социально-экономического развития Воронежской области выступил Данил Кустов. Он отметил, что динамика выпуска продукции на действующих предприятиях и новых инвестиционных площадках показывает, что в 2023-2025 годах региональная экономика будет расти. Определяющим фактором роста валового регионального продукта будет увеличение выпуска в базовых отраслях: промышленности и сельском хозяйстве, в том числе за счет ввода новых крупных производств в пищевой отрасли.

фото: Воронежская областная Дума

В среднесрочной перспективе ожидается восстановление положительной динамики инвестиций с ежегодными темпами 102,6% (в РФ – 102,2%). При этом будет обеспечен высокий уровень бюджетных инвестиций в рамках реализации национальных проектов и областной адресной инвестиционной программы.

В условиях санкционного давления на динамику развития экономики окажут влияние меры поддержки предприятий — в общей сложности их утверждено более 300. При этом Воронежская область участвует в реализации всех федеральных инициатив для активизации экономической деятельности.

– В целом прогноз на 2023–2025 годы умеренно оптимистичен. Ожидается сохранение положительной динамики в реальном секторе экономики области с более высокими показателями, чем в среднем по России, – сообщил докладчик.

Затем главный финансист области Надежда Сафонова представила депутатам Воронежской областной Думы проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

В частности, бюджет Воронежской области по собственным доходам в 2023 году увеличится на 1,2% и составит более 117,4 млрд рублей. Общий объем доходов областного бюджета на 2023 год с учетом известных федеральных средств запланирован в сумме более 147,4 млрд рублей. При этом часть федеральных трансфертов еще будет дораспределяться. Пока расходные возможности бюджета региона составляют свыше 161 млрд рублей.

Было отмечено, что технический дефицит в размере около 13,5 млрд рублей имеет гарантированные источники финансирования. В том числе в текущем году сохраняются 10 млрд рублей остатков средств на счете, чтобы использовать их в следующем году. Расходная часть бюджета сформирована почти на 98% в рамках госпрограмм области с учетом приоритетов бюджетной политики.

фото: Воронежская областная Дума

Далее парламентарии подробно рассмотрели формирование расходных статей бюджета на сферу здравоохранения, образования, культуры и спорта, социальную политику, мероприятия в сфере труда и занятости.

По окончании докладов депутаты задали выступающим вопросы, а также внесли ряд предложений. В частности, они рекомендовали рассмотреть возможность увеличения финансирования на развитие культуры и спорта, в том числе, более активное строительство объектов физкультуры и спорта в областном центре. Также народными избранниками была поднята тема состояния дорог во дворах многоквартирных домов, господдержки малого и среднего бизнеса в условиях внешнего санкционного давления, реструктуризации задолженности муниципалитетов по бюджетным заимствованиям.

фото: Воронежская областная Дума

Депутаты в целом одобрили проект закона.

В свою очередь заместитель председателя правительства Воронежской области Олег Мосолов поблагодарил депутатский корпус за конструктивную работу над проектом и заверил, что при формировании направлений бюджетного финансирования, в том числе по объектам в округах, предложения парламентариев будут максимально учтены.

Парламентарии также обсудили основные параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. По окончании доклада парламентарии обсудили возможные пути ликвидации кадрового дефицита в отрасли здравоохранения, дополнительного стимулирования медицинских работников и другие актуальные темы.

Замечаний и предложений к документу не поступило, поэтому депутаты также рекомендовали его к внесению на заседание Думы и принятие в первом чтении.