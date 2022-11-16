Игорь Артамонов: Нехватку специалистов можно решить разными способами

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Текущее состояние предприятий региона и перспективы их развития губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил на очередной встрече с их руководителями.

Генеральный директор Чаплыгинской швейной фабрики Наталья Подлесных рассказала, что на сегодняшний день фабрика – это современное, высокоразвитое производство. Основная специализация – производство спецодежды. С 2016 года предприятие имеет в своем составе две площадки – в Чаплыгине и Старом Осколе. Чаплыгинская фабрика специализируется на изготовлении летнего ассортимента, а фабрика в Старом Осколе – на зимней одежде. На предприятии – 377 человек, но существует проблема нехватки кадров. Ведётся набор персонала.

«Нехватку специалистов можно решить разными способами. Улучшить условия труда, повысить зарплату, а можно автоматизировать производство, закупать современные роботизированные швейные машин. Рекомендовали руководству связаться с региональным центром компетенций, чтобы предприятие могло принять участие в нацпроекте «Производительность труда» и усовершенствовать производство», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Также губернатор встретился с генеральным директором Липецкого силикатного завода Сергеем Сазоновым. На заводе работают 310 человек. Руководитель компании сообщил, что на предприятии происходит спад объёмов производства из-за сезонности. Но есть и положительные тенденции, наблюдается увеличение поставок строительных материалов в новые регионы.

Предприятие производит кирпич силикатный рядовой, лицевой, цветной (жёлтый, коричневый, серый, персиковый), блоки из ячеистого бетона мелкие, а также строительный песок.

«Предприятие обладает большим потенциалом. Строительные материалы востребованы. Единственное, на что нужно обратить внимание, – модернизация производства, оборудование необходимо обновлять», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.