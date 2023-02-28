Спорт как залог хорошего самочувствия и дело государственной важности

Именную футболку вручили генеральному директору АО «БЗПП» В. Н. Пояркову капитан команды БЗПП Павел Шелякин и председатель ЛФК Владислав Поярков.

Раз, два, три, четыре, ноги вместе, руки шире!

Укрепляя здоровье работников АО «БЗПП», здесь повышают эффективность рабочего механизма. Занятия спортом дают хорошую эмоциональную разрядку. Кроме того, спорт - это отличный способ укрепления командного духа, он помогает росту вовлеченности, укреплению и улучшению психологического климата в коллективе. К примеру, с веселым настроением коллективы цехов предприятия включаются в ритм производственной гимнастики, которую для них ежедневно проводит инструктор физкультуры БЗПП. На протяжении уже трех лет по инициативе генерального директора АО «БЗПП» Вячеслава Николаевича Пояркова, приверженца здорового образа жизни, в режим труда включена обязательная физкультминутка, которую проводит Николай Майоров, инструктор по физической культуре.

Производственная гимнастика - важный шаг к тому, чтобы в разы минимизировать вред от сидячей работы. Несложные упражнения могут занимать несколько минут, при этом регулярное выполнение оказывает благотворное влияние на организм уже в первый месяц, - отмечают заводчане.

Активный человек активен во всем. С таким лозунгом живет и работает коллектив Болховского завода полупроводниковых приборов.

Руководство предприятия уделяет много времени развитию спорта среди заводчан. Происходит это по-разному: в форме соревнований, турниров, в рамках дня семьи, дня рождения предприятия, а также в будние дни на открытых площадках и в спортивных залах.

А примером коллективу становится генеральный директор Вячеслав Николаевич Поярков, который занимается несколькими видами спорта: скандинавской ходьбой, лыжами, шахматами, а также йогой и даосской медициной. Он убежден, что спорт - это будущее нации. И с этим не поспоришь!

Футбольная команда - победитель турнира на кубок БЗПП.

Спорт - будущее нации, и с этим не поспоришь!

Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно резюмировал, что физкультура и спорт - это один из государственных приоритетов. Как воспитать в подрастающем поколении желание заниматься спортом? Кто играет решающую роль в формировании личности спортсмена? На эти вопросы есть ответы у генерального директора Вячеслава Пояркова и заместителя генерального директора Владислава Пояркова.

- Увлечение спортом для Поярковых - дело семейное. Моего отца Николая Ивановича называют патриархом болховского спорта. Еще в сентябре 1945 года в его трудовой книжке появилась запись: «Принят на работу председателем Болховского райспорткомитета», а с 28 августа 1946 года он начал свой славный трудовой путь преподавателя физвоспитания Болховской школы № 1. Первые спортивные снаряды на площадке и легкоатлетические барьеры Николай Иванович изготовил самостоятельно. Из воспитанников моего отца на протяжении почти 30 лет формировались сборные команды района по легкой атлетике, лыжным гонкам, гимнастике, плаванию. С мая по сентябрь на реке Нугрь он устанавливал тумбочки для прыжков в воду, там тренировались пловцы. С легкостью зимой мог на лыжах дойти до Орла - дистанция более 50 километров, а потом вернуться назад. С гордостью вспоминал он плеяду своих первых воспитанников, ставших чемпионами области. Среди них В. Куржупов (плавание), Л. Ивановский, Н. Щекотихин, В. Бакалин, В. Вышлов, С. Орлова (легкая атлетика), А. Алферов (лыжные гонки). Это были разноплановые, как сейчас говорят, универсальные спортсмены, а в основе этой универсальности лежала мощная общефизическая подготовка. Болховские школьники выигрывали даже первенства области по конькобежному спорту! - увлеченно рассказывает Вячеслав Николаевич.

- Скольким же людям привил мой дед Николай Иванович любовь к спорту, физической культуре за 34 года работы в школе и семь лет преподавания в Болховском педучилище! Среди воспитанников - семь генералов, а кандидатов и докторов наук перевалило за сотню! Особая его гордость - ученики, которые пошли по его стопам, стали тренерами, спортивными работниками, преподавателями физического воспитания. Его бывшая ученица - преподаватель Московского института физкультуры Тамара Стрельникова и ее великие студенты - хоккеисты Борис Михайлов и Геннадий Цыганков. По сути, у меня не было другого пути: увлечение спортом было у меня в крови. Отец играл со мной в шахматы, а дед учил отца играть в них. У деда дома собирались местные чемпионы по шахматам, устраивали турниры, и мой отец на равных участвовал в них. И научил меня играть в шахматы, - с гордостью продолжает рассказ отца Владислав.

Участники и призеры турнира «Кубок Романцева О.».

Там клетки черно-белые чудес и тайн полны

Владислав Поярков сегодня капитан команды БЗПП-2, одной из четырех, которые защищают честь Болховского завода полупроводниковых приборов в шахматных состязаниях. Шахматы - самая популярная интеллектуальная игра, очень актуальная в данный момент. Жаль, что наша страна утратила позиции как шахматная держава, но есть надежда, что подрастающее поколение вернет ей былую славу. Сегодня активно поддерживается развитие спорта в стране, нацеливая подрастающее поколение на развитие вкуса к здоровому образу жизни, более активную жизненную позицию, умение бороться за свои интересы и за интересы страны. Спорт может стать площадкой, которая воспитает в нас дух патриотизма, стремление добиваться наивысшего результата, волю к победе. Все это есть в характере российского народа. БЗПП выступает за то, чтобы люди вели здоровый образ жизни. Ведь спорт - это очень здорово!

Восемь лет назад на базе завода был организован шахматный клуб для всех желающих. Предоставлено и отремонтировано помещение, закуплен необходимый инвентарь. Основоположником идеи создания клуба был Вячеслав Николаевич, и он, как всегда, попал в точку. Досуг молодежи, подростков да и взрослых болховчан организовать непросто. А он сумел придумать и реализовать проект, в который активно вовлечены десятки участников.

Важное дело - готовить интеллектуалов. Кто-то играет в шахматы дома с друзьями, а кто-то не имеет такой возможности, да и всегда интересней помериться интеллектом с совершенно незнакомым человеком. А именно это можно сделать в шахматном клубе. Директор клуба - Николай Майоров.

- Это первый в Болхове шахматный клуб, где занимаются с детьми, подростками, а также со взрослыми, желающими научиться играть в шахматы. Это своего рода шахматная школа, клуб по интересам для интеллектуалов, где систематически организовываются встречи и участники выезжают на междугородние соревнования, - рассказывает Владислав Поярков.

Межрегиональные шахматные фестивали проводятся под эгидой Болховского завода полупроводниковых приборов уже более 10 лет. К примеру, в осеннем турнире, посвященном памяти Ананьева Н. Ф., 12 шахматных дружин вступили в борьбу за главный трофей турнира. Первенство прошло по швейцарской системе в семь туров. И за тур до окончания соревнований чемпион стал известен - им стала первая команда БЗПП. Побеждают болховские шахматисты и на выездных соревнованиях.

Отец и сын Поярковы - шахматный поединок на турнире им. Ананьева.

Светлой памяти наставника и спортсмена...

На главной спортивной арене Болховского района - стадионе «Олимпия» ежегодно проходят традиционные соревнования по легкоатлетическому кроссу, посвященные памяти ветерана Великой Отечественной войны, педагогического труда, отличника образования, настоящего патриота Великой России и своей малой родины Николая Ивановича Пояркова. В 2022 году они уже были 12-е по счету. Вышло на старт 126 человек - это рекордное количество участников за все годы проведения. Все участники соревнований проявили настоящий характер, и победители заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Инициатор проведения этого спортивного праздника - генеральный директор АО «БЗПП» Вячеслав Поярков. Информация о достижениях заводских спортсменов и мероприятиях, проведенных при поддержке предприятия, широко представлена в экспозиции заводского краеведческого музея в зале спортивной славы.

Кстати, болховчане всех возрастов - частые гости здесь, они с интересом изучают исторические вехи развития спорта в Болховском районе.

Вдохновитель и создатель экспозиции - ветеран спорта Владимир Ильич Гладких. Более нескольких сотен фотографий, статей, кубков, памятных знаков, грамот, общее количество экспонатов - около тысячи. Экспозиция обновляется и пополняется постоянно. Фотоальбомы, публикации, сувениры - посетителям скучать не приходится. Полное собрание информации и фотоматериалов по развитию спортивного движения в городе и районе. Галерея мастеров спорта СССР и России Болховского района, множество стендов и фотографий: команд-победительниц, пробегов, участников физкультурно-спортивных праздников, встреч с олимпийскими чемпионами и руководителями АМФР РФС. Каждая фотография, каждый экспонат - это история.

Команда «БЗПП-1» победитель шахматного турнира им. Ананьева.

Футбольные баталии

Более десяти лет назад основной костяк работников Болховского завода полупроводниковых приборов и спортивная общественность начали с малого: еженедельных совместных тренировок на спортивных площадках города. В качестве инструкторов и тренеров выступили ветераны спорта, работники Болховского завода полупроводниковых приборов, в их числе главный инженер Леонид Сергеевич Шапошников.

В среднем собиралось несколько десятков человек, но бывало и больше, делились на две или три команды, и футбольные страсти закипали нешуточные. Сражались в мини-футбол, турнир по которому проводился на протяжении ряда лет в канун Рождества. Были и победители, были и проигравшие. Но главное, что всегда побеждала дружба.

Увлечение футболом на БЗПП послужило толчком создать в Болхове любительский футбольный клуб, в котором на протяжении пяти лет проводятся футбольные турниры между командами из заядлых поклонников этого вида спорта. Инициировал его создание Владислав Поярков - достойный продолжатель спортивной династии Поярковых.

- Коллективные занятия спортом - это возможность с пользой для здоровья провести время, улучшив при этом свои физические качества, что дает хороший стимул делать это регулярно. Ведь если к таким занятиям относиться несерьезно, то вы просто подведете свою команду. Мы рады видеть всех желающих в нашей спортивной компании, независимо от возраста, рода занятий и уровня подготовки, - говорит Владислав Вячеславович.

Последние два года для членов любительского футбольного клуба стали урожайными на победы. В июне 2022 года в Москве состоялся 4-й корпоративный турнир «Кубок Олега Романцева 2022» по мини-футболу, который объединил в стремлении к победе ведущие предприятия Российской Федерации.

В турнире приняли участие представители таких отраслей, как: банковский и страховой сектор, металлургия, ТЭК, строительство, медицина и фармацевтика, транспорт, ОПК, IT&Telecom и т. д.

Крупнейшие компании сражались за право быть лидером не только в индустрии, но и в спорте. Футболисты БЗПП стали участниками Кубка «Олега Романцева 2022» по мини-футболу. Честь предприятия защищали две команды: «БЗПП-1», «БЗПП-2». Капитаны - Владислав Поярков и Павел Шелякин.

К слову, Олег Иванович Романцев - известный советский футболист, защитник. Самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу: восемь чемпионских званий. Главные его достижения как игрока и тренера связаны с московским «Спартаком».

Это был незабываемый спортивный праздник для компаний, заботящихся о здоровье своих коллег и сотрудников. Команда «БЗПП-1» вышла из группы в золотую лигу, не оставив соперникам ни шанса на победу. Однако в стыковом матче на стадии четвертьфинала борьба длилась на равных, но исход матча решали послематчевые пенальти. Фортуна улыбнулась соперникам. Команда «БЗПП-2» вышла из группы в серебряную лигу. В упорной борьбе они дошли до полуфинала, уступив в решающем матче соперникам по пенальти, и в борьбе за третье место оказались сильнее противника. Болховские футболисты доказали, что они настоящие профессионалы, став бронзовыми призерами состязаний.

Участники и победители детского шахматного турнира в честь годовщины основания БЗПП в шахматном клубе БЗПП.

Золотой кубок - у заводчан

Футбольная команда БЗПП - участница соревнований по мини-футболу Орловской футбольной лиги. Турнир проходил в г. Орле на протяжении трех месяцев. Заводчане достойно выступали, одержали девять побед, проиграв всего один раз. В турнирной таблице они оказались на первом месте, забили более ста голов за турнир и получили золотой кубок турнира и памятные медали.

Особенно хочется отметить игру Агабалаева Мирзакерима и Ишечкина Дмитрия, забивших по 19 мячей в ворота соперника, Жалалова Мавлюда - 16 мячей. Но лучшим бомбардиром стал Летенков Максим, который 25 раз точным ударом отправил мяч в сетку ворот соперника.

Успешно цементировали оборону Акулиничев Евгений, Шелякин Павел (капитан команды), Егоров Александр, Иванов Александр, ворота защищали надежные вратари Воробченко Артем и Шестопалов Сергей.

- Хочется поблагодарить членов футбольной команды БЗПП. Все старались на пределе возможностей, показали прекрасную игру, по-настоящему профессиональную, - отметил Владислав Поярков.

В его голосе - неприкрытая гордость. Гордость за команду, за единомышленников. Владислав тоже в числе профессиональных игроков, и редкая игра обходится без его участия. В нем чувствуется твердый характер, напористость, устремленность. Он человек, по-настоящему влюбленный в спорт. В планах - участие в других футбольных турнирах. Кроме этого, на предприятии есть возможность создать хоккейную, волейбольную и баскетбольную команды.

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На пороге юбилея - спорту быть

Спортивные традиции на БЗПП живут благодаря генеральному директору Вячеславу Николаевичу Пояркову и заместителю генерального директора Владиславу Пояркову - сыну и внуку патриарха болховского спорта Николая Ивановича Пояркова. В 2023 году БЗПП готовится переступить 55-летний рубеж в своей истории. Помимо запуска новых производственных подразделений, заводчане готовят к сдаче в эксплуатацию стоматологическую клинику с возможностью услуг протезирования и имплантации, Центр здоровья и красоты с фитнес-залом, тренажерным залом, спортивным залом, а также стадион на одной из производственных площадок.

Предстоит еще пополнить экспозицию заводского музея, в том числе и зала спортивной славы, ведь всем известно: есть на заводе герои спорта!