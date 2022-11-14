Мяса и молока хватит всем

От условий содержания коров напрямую зависит уровень надоя.

2022-й стал непростым как для сотрудников, так и руководителей компаний из различных секторов экономики. Наложенные санкции, уровень продовольственной инфляции, разрушение логистических цепочек дают о себе знать. Испытывали трудности и компании из АПК. У аграриев сельскохозяйственный год в самом разгаре. Мы решили узнать, как в сложившейся ситуации сохранить уровень производства, не потерять клиентов из других стран, и побывали в ЗАО «Славянское», расположенном в Верховском районе Орловской области.

Говядина и молоко

Орловская область может похвастаться численностью крупного рогатого скота. По данным Орелстата, на 1 октября 2022 года коров в регионе насчитывается 34,3 тысячи. В ЗАО «Славянское» содержат около 7500 животных. Компания входит в двадцатку крупнейших производителей говядины в Российской Федерации, а продукцию из молока местных коров можно встретить практически в любом супермаркете. Около 800 буренок на предприятии дойные, остальные - быки. Мясное направление развивается путем покупки молодых особей массой 70 - 80 килограммов. Работники откармливают их, и в скором времени на весах они показывают полтонны.

А молочное направление на предприятии начало развиваться более 20 лет назад. Первый доильный зал открылся в 2000 году. За этот промежуток времени ЗАО «Славянское» достигло уровня, который не уступает европейским фермерским хозяйствам. Единственное отличие состоит в запрете использования стимуляторов для роста животных.

Помимо молочного животноводства, предприятие занимается и растениеводством. На площади пашни порядка четырех тысяч гектаров рабочие взращивают зерновые культуры. Корм для своих животных тут изготавливают сами: ЗАО «Славянское» обеспечивает себя им на 100%, а оставшаяся часть отправляется на реализацию.

Процесс отлажен

На предприятии считают, что без модернизации процесса не получится современного хозяйства. Лучше вложиться в небольшое дело, получать с него доход и удовольствие, чем расшириться и столкнуться с рядом новых проблем. Сбавлять уже набранные темпы никто не планирует. На предприятии внедряются современные технологии и используется новое оборудование только при полной уверенности в их экономической целесообразности.

Например, первые доильные аппараты De Laval, установленные на производстве в 2000 году, еще не просили о замене каких-либо комплектующих, а животные проводят время в коровнике, рассчитанном на беспривязное содержание.

Комфорт для крупного рогатого скота обеспечен: современный и стерильный доильный зал, надежное оборудование, проверенные специалисты, механизированная система раздачи корма и питья. За буренкой ухаживают и тщательно следят на каждом жизненном этапе - с рождения до взрослой коровы.

Не секрет, что от условий содержания коров зависит уровень надоя. Животные знают дорогу до доильного зала, имеют собственные чесалки и правильно питаются. Последний фактор напрямую влияет на то, какие объемы молочной продукции получатся на выходе. Чем качественнее корова ест, тем больше даст молока. Собственное производство позволяет полностью накормить скот. Некоторых животных подкармливают дополнительно для набора массы, используя комбикормовый завод, дающий 30 тонн готовой продукции в день. Также у предприятия есть лаборатория для изготовления премиксов и контроля за качеством молока.

Доярки ежедневно оценивают качество будущего продукта, и в случае обнаружения сгустков корова отправляется к ветеринару, а продукт бракуется. На предприятии работает 130 человек. Неудивительно, что коллектив обеспечивает надои, превышающие средние показатели по области, а Верховский район традиционно находится в лидерах.

Работая свыше 40 лет в области в животноводческой отрасли, руководитель агропромышленного предприятия давно понял, что комфортные условия необходимо создавать не только для коров и быков, но и для работников. Сотрудники могут позволить себе отдых в санатории за счет компании, а в некоторых случаях они получают благоустроенное жилье или средства на оплату обучения в высшем учебном заведении. В свободное время любители футбола и хоккея занимаются спортом, тренируются и ездят на соревнования, часто занимая призовые места как на районных, так и на областных соревнованиях.

Покупатели остаются

Тема сохранения партнерства остается актуальна сейчас как никогда. Это касается и крупных национальных компаний, давно работающих на рынке, и более мелких в регионах. Тему экспорта российского зерна, удобрений и другой продукции АПК поднимают на высшем уровне. Глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в недавнем интервью федеральным СМИ рассказал, что пик логистических сложностей был пройден в марте-апреле 2022 года. Теперь на смену старым приходят новые покупатели, а от российской продукции трудно отказаться, поскольку наша страна является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире.

ЗАО «Славянское» на протяжении двух десятков лет сохраняет сотрудничество с одним из известных мировых производителей молочных продуктов - компанией Danone, а также порядка шести лет работает с крупнейшим агрохолдингом России - «Мираторг». Эти компании предъявляют высокие требования к продукции, которая никогда не потеряет своего потребителя.

Защита от некачественной продукции

В среднем человек в России съедает около 75 килограммов мяса в год и выпивает порядка 170 литров молока. Некоторые недобросовестные производители умудряются продавать молокосодержащие и молокоподобные продукты, не самое качественное мясо, при этом постепенно наращивая прибыль. На федеральном уровне предпринят ряд мер для уменьшения количества некачественных товаров на прилавках магазинов.

Для этого с сентября 2022 года введены новые правила маркировки молочной продукции. В ней теперь задействованы все участники рынка: производители и импортеры, поставщики и розничные продавцы. Если Роспотребнадзор найдет нарушение, то выпишет штраф до 100 тысяч производителям, до 300 - продавцам. Руководители и ответственные лица компаний тоже могут получить отдельный штраф за маркировку.

В феврале Минсельхоз разработал проект по маркировке мясной продукции. Он установил предельно допустимые отклонения по содержанию белков, жиров и углеводов, а также калорийности мясной продукции. В ведомстве советуют при выборе молока обращать внимание на маркировку единым знаком обращения. Также товар должен быть отделен от молокосодержащей продукции, имеющей в составе растительные жиры. Пристальное внимание всегда нужно обращать на герметичность упаковки.

При выборе мяса Роспотребнадзор советует приобретать продукцию на стационарных предприятиях торговли или на рынках. В местах несанкционированной торговли ничего покупать не стоит. Перед попаданием на прилавок рынка или магазина мясо проходит ветеринарно-санитарный контроль.

Агропромышленное предприятие ЗАО «Славянское» долгие годы находится на рынке. За это время оно доросло до одного из крупнейших и надежных поставщиков говядины и молочной продукции не только в Орловской области, но и в масштабах всей страны. Имея такого производителя можно быть уверенным - на прилавках магазинов всегда будет качественное мясо и молоко.

Сергей СИЛАЕВ.