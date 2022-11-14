Формула успеха по болховски

За вклад в развитие ОПК в 2019 году Вячеслав Поярков Указом Президента РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Акционерное общество «Болховский завод полупроводниковых приборов» - предприятие, которое из года в год отвечает самым высоким критериям, удерживая флагманские позиции не только в регионе, но и за его пределами. Руководителю такого производства необходимо быть экономически грамотным, уметь управлять людьми, иметь соответствующий опыт, а также технические и финансовые возможности. Именно такими качествами обладает генеральный директор АО «БЗПП» Вячеслав Николаевич Поярков. Двадцать лет руководства Болховским заводом полупроводниковых приборов в современных реалиях - это экзамен на прочность и выживаемость. Завод, который входит в тройку предприятий-лидеров оборонно-промышленного комплекса региона, работает стабильно.

- Вячеслав Николаевич, как все начиналось?

- Любой сложный путь начинается с первого шага. На первый взгляд, все происходящее вокруг нас кажется стечением обстоятельств, случайностью. В середине 90-х годов я возглавил Болховский завод полупроводниковых приборов. Ситуация на предприятии сложная, кризис. Чтобы расплатиться по долгам, пришлось заниматься тем, что в первую очередь приносило доход: в подсобном хозяйстве выращивали свиней, пилили лес, обрезали тес, доску, брус, пакетировали и фурами отправляли в Европу по всем правилам евростандарта. Параллельно возобновили производство полупроводников и товаров народного потребления, создали гончарное производство. К 2000 году численность коллектива выросла до 450 человек, удалось не растерять накопленный потенциал, сохранить производственную базу, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, восстановить партнерские связи. Потом меня пригласили на работу в Москву, где я исполнял обязанности главного инженера на заводе по модернизации и строительству вагонов им. Войтовича, затем в цитадели РЖД - «Росвагонмаше». Но душа и мысли мои, конечно, остались в родном городе Болхове. Меня таким воспитали родители. Я из семьи педагогов: мать и отец были примером для меня. Каждый из них более полувека работал с детьми. Из воспитанников отца, Николая Ивановича Пояркова, на протяжении почти 30 лет формировались сборные команды района по легкой атлетике, лыжным гонкам, гимнастике, плаванию. Он всегда с гордостью вспоминал потом плеяду своих первых воспитанников, ставших чемпионами области. Мама Зоя Ивановна преподавала русский язык и литературу в школе № 1. Отсюда и любовь к родному краю, его истории, неравнодушие к дню сегодняшнему. В 2005 году я вернулся в Болхов, возглавил завод снова. Началась новая эпоха в развитии производства.

Гастрономическое путешествие от БЗПП.

- Каким увидели свое родное предприятие? Что изменилось с тех пор?

- Предприятие было на грани вымирания. Производился всего один прибор, численность коллектива составляла 78 человек. Функционировал один цех, в котором было занято 38 рабочих, 6 ИТР. На сегодняшний момент численность коллектива составляет 700 человек, штат инженерно-технических служащих и рабочих - 70 человек, выпуск продукции увеличился в 100 раз. Производится 200 типов номиналов полупроводниковых приборов, около 2000 типов продукции машиностроительного производства. Размер заработной платы с 1500 рублей вырос до 40 - 45 тысяч рублей. На заводе выполняются государственные заказы для 500 предприятий по России.

- В какой области применимы Ваши разработки?

- Например, инсулиновая помпа - это область медицины. В нашей стране 5 млн человек болеют диабетом, из них 94% инсулинозависимых. А Россия вынуждена закупать дорогостоящие помпы за рубежом, потому что отечественных производителей нет. Наработанный опыт создания высокотехнологичной продукции для оборонной и космической промышленности, потенциал нашего научно-конструкторского бюро и техническая база с уникальным оборудованием дали уверенность в том, что этот проект мы сможем реализовать.

В 2021-м инсулиновая помпа под названием «БЭТА» получила регистрационное удостоверение. Она уже сейчас имеет ряд преимуществ перед зарубежными аналогами: легче, меньше, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика, дизайн разработан с учетом возрастных особенностей детей. Завод приступил к серийному производству изделия. В ходе работы над инсулиновой помпой в БЗПП был разработан шаговый микродвигатель, который в два раза меньше зарубежных аналогов. В России шаговые двигатели пока никто не выпускает.

В новой концепции разработаны планетарный и циклоидальные редукторы, драйвер управления, установка автоматической намотки стартера шаговых двигателей серии «Немо». Потенциал рынка огромный - вся современная техника и электроника основаны на шаговых двигателях. Болховские инженеры-электронщики уже подготовили к выпуску линейку из шести двигателей с разными габаритами. Еще одно направление перспективных инноваций БЗПП - разработка микросхем интерфейса, который используется в любых направлениях - компьютерах, смартфонах, промышленном оборудовании, авиации. Уже создали более 20 номиналов новых изделий - микросхем.

Инсулиновая помпа «БЭТА» в сравнении с зарубежными аналогами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

- А как развиваются другие направления?

- За 17 лет реконструировано 60 тысяч квадратных метров производственных корпусов, 50 тысяч квадратных метров площадей заново построено. На предприятии запущена программа по строительству служебного жилья для работников предприятия. Предприятие активно развивает социальную сферу: работают магазины различного профиля: продуктовые, хозяйственный, автозапчастей, предприятия общественного питания, Центр красоты и здоровья, сеть аптек, швейный цех, станция технического обслуживания автомобилей, автозаправочная станция на трассе Москва - Харьков, подсобное и пасечное хозяйства, шахматный клуб, музей, ежемесячно выходит в свет бесплатная газета «БЭТА».

- БЗПП продолжает формировать условия для развития внутреннего туризма?

- Болховский завод полупроводниковых приборов - из числа тех, кто за собственные средства развивает внутренний туризм. На протяжении 16 лет предприятие создает собственный туристический кластер: не вдруг и не сразу, а поэтапно, обстоятельно и обдуманно. Задача - привлечь туристов, повысить туристическую привлекательность города, в дальнейшем сделать все возможное для включения Болхова в Золотое кольцо России.

Сегодня туристический отдел вырос в новое для предприятия бизнес-направление. Разработаны и осуществлены поездки по 50 направлениям Орловской, Брянской, Тульской, Калужской, Курской и даже Московской областей. География путешествий очень обширная. Около 1700 человек вошли в состав туристических групп БЗПП.

- Вячеслав Николаевич, насколько высока социальная ответственность предприятия в отношении его работников?

- На предприятии сохранился и расширился пакет социальных гарантий для работников. Они получают материальную помощь при рождении ребенка, вступлении в брак, санаторно-курортном лечении, при выходе на заслуженный отдых и уходе в армию. Для работников организовано горячее питание в заводской столовой, 50% стоимости которого оплачивает завод. Ежемесячно рабочие получают заработную плату и аванс согласно графику, без задержек. Коллективный договор соблюдается по каждому пункту социальных льгот и гарантий. Более двухсот семей, имеющих детей школьного возраста, в канун 1 сентября от предприятия получили материальную помощь. В канун Нового года вручение подарков каждому члену коллектива и детям уже стало доброй традицией.

Беседовала Марина Бака.