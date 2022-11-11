Игорь Артамонов: Объединяя наши усилия, мы можем действовать быстрее и эффективнее

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с инициативными жителями, которые собирают и передают гуманитарную помощь в зону СВО. Это общественники, предприниматели, участники патриотических организаций, неравнодушные липчане. Они покупают продукты и одежду, шьют защитную экипировку, отвозят гуманитарные грузы на фронт.

Волонтеры рассказали губернатору о трудностях, с которыми сталкиваются. Одним не хватает транспорта, другим нужен склад, третьи нуждаются в материалах для пошива. Игорь Артамонов предложил волонтёрам объединиться в одну общую группу, выбрать руководителя, создать единую базу подразделений, которым они помогают и список всего необходимого.

«Мы готовы взаимодействовать с волонтерами по всем вопросам. Объединяя наши усилия, мы можем лучше поддержать солдат на передовой, действовать быстрее и эффективнее. Договорились встретиться на следующей неделе, когда активисты подготовят план. Мы его обсудим, наметим этапы реализации и перейдем на другой уровень работы», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.