На Орловщине прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

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В ходе командно-штабного учения по гражданской обороне руководитель гражданской обороны Орловской области, губернатор Андрей Клычков провел совместное практическое мероприятие по ликвидации условной чрезвычайной ситуации на объекте филиала, в котором приняли участие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Орловской области и спасательные службы гражданской обороны области.

В учениях по ликвидации последствий террористического акта приняли участие 47 человек персонала филиала, 13 единиц спецтехники и 49 РИСЭ (резервных источников электроснабжения) общей мощностью 1512,7 кВт.

По легенде в результате террористической атаки произошел взрыв силового трансформатора на подстанции 110кВ с последующим возгоранием маслонаполненного оборудования, в ходе чего произошло аварийное отключение поврежденного оборудования трансформаторной подстанции. В результате были обесточены потребители – 70210 жителей, 12 школ, 20 детских садов, 108 котельных и 10 медицинских учреждений, которые были переведены на резервные источники питания.

Слаженные действия органов управления и сил гражданской обороны Орловской области и филиала позволили ликвидировать очаг возгорания и предотвратить развитие технологической аварии, не допустив значительных нарушений электроснабжения потребителей.

«Цель этой тренировки – совершенствование организации взаимодействия персонала филиала Орелэнерго, Росгвардии и ГУ МЧС при ликвидации чрезвычайной ситуации на энергетическом объекте. Мы тщательно отрабатываем возможные сценарии опасных ситуаций, которые могут произойти. Положительный результат проведенной тренировки подтверждает, что энергетики готовы совместно со службами экстренного реагирования действовать на практике слаженно и быстро», – сообщает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» Сергей Алёшин.