ЛДПР предлагает упростить процедуру оформления субсидий на оплату ЖКУ

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В 2022 году произошло 2 повышения тарифов, одно из которых произошло ранее запланированного срока. Тарифы выросли на отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, вывоз мусора и газ, что вызвало резко негативную реакцию среди граждан.

Ещё в декабре свою позицию в отношении принятого Правительством РФ решения о повышении тарифов на 9 % партия ЛДПР выразила на федеральном уровне. В одном из своих выступлений председатель партии, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Леонид Слуцкий отметил, что ЛДПР категорически против! И не потому, что ЛДПР – оппозиционная партия, а потому, что мы должны вести согласованную политику по поддержке граждан.

На сегодняшний день вопросы дополнительных мер поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг по инициативе партии ЛДПР обсуждаются во всех регионах страны.

Так, на состоявшемся 20 февраля заседании комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям под председательством Владислава Числова, в частности, обсудили вопросы упрощения процедуры оформления субсидий гражданами, в том числе за счёт межведомственного информационного взаимодействия.

Несмотря на то, что с 1 июня 2022 года в Орловской области для всех категорий граждан снижена максимальная допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 20 % до 10 %, процедура получения этой субсидии остаётся достаточно сложной. Так, по общему правилу она предоставляется на 6 месяцев, т.е. через пол года человеку нужно пройти весь путь заново.

- «На наш взгляд, необходимо оптимизировать пакет документов при подаче заявления и оцифровать процесс, в том числе через портал ГосУслуг», – отметил председатель комитета, руководитель фракции ЛДПР в областном Совете Владислав Числов.

В завершение дискуссии участники выработали пакет предложений по мерам поддержки населения в части оплаты коммунальных услуг.