«Мираторг»: добро пожаловать в команду!

«Мираторг» дает сотрудникам возможность уверенно смотреть в завтрашний день.

Крупные работодатели это понимают, а потому расширяют направления поддержки своего коллектива - как в профессиональной, так и в социальной сферах.

Профессиональный рост

Полномасштабную подготовку механизаторов и комбайнёров на базе собственного корпоративного учебного центра запустил агропромышленный холдинг «Мираторг» - компания самостоятельно решает вопросы повышения компетенции сотрудников, бесплатно переучивая их на актуальные специальности, а также приглашает на вакантные рабочие места всех желающих. Важно, что за выпускником закрепляется гарантированное место работы.

В учебном центре компании, расположенном в Брянской области, можно освоить дополнительные профессиональные программы в сфере сельского хозяйства. Это и рабочие профессии, и бесплатные программы по управлению трактором и комбайном (категории В, С, D, F), погрузчиком и внедорожным мототранспортным средством – квадроциклом (категория А1). Получить новые знания могут не только сотрудники компании, но и все желающие работать в холдинге. В учебном центре можно проживать иногородним.

В учебном центре компании можно освоить дополнительные профессиональные программы

В связи с расширением посевных площадей агрохолдинг открыл дополнительные вакансии в сельской местности. Сейчас идет формирование кадрового ресурса для весенней посевной. Уже в этом году зарплата механизаторов и комбайнёров «Мираторга» на заготовке кормов для КРС выросла на 40 % по сравнению с прошлым годом. Большое внимание уделяется и профессионально-бытовым моментам. Например, компания занимается организацией питания отрядов в полях, в обед сотрудники получают горячее, на ужин – паёк. Нет проблем ни со спецодеждой, ни со своевременными ремонтами техники на оборудованных базах, ни с запчастями. Несмотря ни на какие внешние сложности, компания обеспечивает свои кормоотряды современной техникой: своевременная уборка урожая и посадка следующего года – это ключевой этап бизнес-процессов, поэтому агрохолдинг делает всё для обеспечения успешной кормозаготовки.

Обновление и поддержание в порядке парка техники – один из приоритетов.

Добрый дом

Сотрудники, переехавшие из других регионов, обеспечиваются жильем. В агропромышленном холдинге действуют собственные жилищные программы: компания предлагает либо типовой коттедж на семью, либо оказывает финансовую помощь в покупке индивидуального жилья.

Комфортные семейные коттеджи «Мираторг» предлагает для сотрудников в Трубчевском и Рогнединском районах Брянской области. Компания готова предоставлять жильё всем членам семьи и одновременно обеспечить их работой. Размещение может быть обеспечено и в других областях, где реализуются межрегиональные проекты холдинга. Это дает возможность выбирать соискателям работу по профессии в разных регионах страны и не волноваться о месте проживания и бытовых условиях.

Жилье для сотрудников: комфортные экологичные коттеджи.

В шести регионах, где есть фермы крупного рогатого скота, «Мираторгом» построено более 100 служебных домов и девять общежитий. На Белгородчине - два коттеджных посёлка в Прохоровском и Корочанском районах. А в Курской области для иногородних работников приобретены квартиры в новом микрорайоне.

Не пропусти!

Узнать подробнее о возможности работы в компании и вариантах проживания в регионах ее присутствия можно по телефону: 8–980-319-20-00.

Добро пожаловать в большую и дружную семью «Мираторга»!