На Орловщине активно расчищают просеки в охранных зонах

В рамках реализации ремонтной программы за 3 квартала 2022 года планировалось расчистить 691,7 га трасс. Фактический показатель по этому направлению деятельности составил 110,5%, при этом удалось расчистить 764,3 га трасс.

При расчистке просек применяются специальные измельчители древесины - мульчеры, которые не только срезают деревья и кустарники, но и перемалывают их в щепу. С помощью оборудования такого формата производится оперативное, качественное и безопасное для окружающей среды устранение порубочных остатков. Таким образом снижается риск возникновения низовых пожаров и обеспечивается безопасная эксплуатация ЛЭП. Кроме того, на расчищенных трассах зимой скапливается меньше снега, благодаря чему ускоряется проведение работ в рамках эксплуатации электрических сетей.

В ходе работ очищаются насаждения, которые растут в непосредственной близости к линиям электропередачи. Во время неблагоприятных погодных условий (сильного ветра, налипания мокрого снега) такие деревья являются главной угрозой для энергоснабжения, так как при падении они обрывают провода ЛЭП.

«На особом контроле у энергетиков находится реализация программы расчистки просек в охранных зонах, поскольку она существенно уменьшает риск отключений по причине падения деревьев и веток на линии электропередачи. Это позволит обеспечить надежное электроснабжение потребителей», - заметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго».