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Молодой праздник с древними корнями

Одним из самых молодых государственных праздников России сегодня является День народного единства, который мы отмечаем 4 ноября.

В это же время празднуется День воинской славы России. Установлен праздник в 2005 году, однако корни его уходят глубоко в прошлое и имеют очень глубокий исторический контекст. События, которые ежегодно мы вспоминаем в этот день, произошли очень давно, во времена, когда на русских землях царила Смута.

VXII век. После смерти Ивана Грозного пресеклась династия Рюриковичей. Однако в народе не утихали речи о том, что младший сын царя, Дмитрий, погибший при загадочных обстоятельствах, остался жив. Еще из школьного курса истории мы помним про появлявшихся то тут, то там «лжедмитриев», вспыхивающие конфликты и чехарду на российском престоле. В это же время на Русь пришли польские захватчики. Страна и народ оказались измучены. И в итоге нашлись те герои, которые возглавили народное ополчение: ими стали новгородский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Призвал встать на защиту веры и Отечества и патриарх Гермоген.

22 октября по старому стилю и 1 ноября по новому в 1612 году под предводительством Минина и Пожарского, с иконой Казанской Божией Матери, народное ополчение взяло штурмом Китай-город, гарнизон Речи Посполитой отступил. Смутное время распрей и раздробленности закончилось. На царство Земским собором был избран Михаил Федорович Романов, положивший начало трехсотлетнему правлению династии Романовых.

В нашей стране основные празднования проходят у памятников предводителям ополчения, установленных в Москве и Нижнем Новгороде. Но и в других городах 4 ноября собираются жители, чтобы вспомнить героев ополчения. Традиционно, проходят митинги, шествия, концерты, благотворительные акции.

Редакция «КП Черноземье» поздравляет читателей с Днем народного единства! Желаем всем мирного неба, благополучия, процветания, добра и крепкого здоровья.

Символ гордости

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Уважаемые жители Орловской области!

Примите искренние поздравления с Днем народного единства.

Отмечая этот праздник, мы проявляем уважение к страницам истории нашего государства. День народного единства - символ гордости за наших предков, отстоявших свою независимость. Россия всегда побеждала, когда народ был объединен общей целью, всегда была сильной страной, стоящей на страже мирового порядка и справедливости. Остается она такой и сейчас.

Орловцы с достоинством хранят традиции братства и мира между народами, в трудной ситуации наши жители протянули руку помощи тем, кто защищает сейчас границы Родины, и тем, кто вынужден был покинуть свой дом из-за угрозы национализма. Патриотизм для жителей нашего региона никогда не был пустым словом. Давайте передадим это трепетное отношение к вечным ценностям будущим поколениям. Давайте помнить, что только дружественное отношение, взаимопомощь и чувство уважения способны вершить великие дела.

Мы отмечаем 4 ноября прекрасный праздник, касающийся каждого жителя России. Пусть этот день принесет радость в каждую семью, пусть могущество и сила России растут день ото дня.

Удачи во всем! С большим праздником вас!

Петр Васильевич МАТВЕЙЧУК,

глава администрации

Малоархангельского района Орловской области.

Традиции единства

День народного единства - время вспомнить об отваге наших предков, которые положили конец Смутному времени, ставшему одним из самых сложных периодов в истории России. Им удалось совершить настоящий подвиг, отстояв принципы государственности.

С течением времени праздник этот стал символом патриотизма и духовности российского народа. Наши единство и сплоченность сегодня - главные условия стабильности и укрепления государства. Стоит помнить, что от каждого из нас, жителей Орловской области, зависит благополучие не только нашего региона, но и нашей страны.

На Орловщине принято чтить традиции единства, уважать свои корни, вместе двигаться к достижению высоких целей. И сейчас мы вместе отвечаем на вызовы современности. Только при условии сплоченности народа мы можем строить процветающее и экономически благополучное общество.

Уважаемые земляки! В праздничный день желаю каждому добра, семейного благополучия, профессиональных достижений, здоровья, активной жизненной позиции и плодотворной деятельности на благо сильной Орловщины и России!

Глава КФХ Владимир Иванович Стебаков

и коллектив предприятия.

Мы - едины, а значит- непобедимы

Уважаемые земляки! Поздравляем вас с праздником, символизирующим сплоченность наших граждан, с Днём народного единства!

Этот праздник несёт особый исторический смысл. В нем заключены идеи согласия, мирного сосуществования, сплочения во имя общей цели. Стоит помнить, что от честного труда, патриотизма, успеха каждого человека зависит настоящее и будущее целой страны. Трудно переоценить вклад миллионов россиян в общее благосостояние нашего государства. Поэтому 4 ноября - праздник каждого человека, проживающего на просторах России: от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Грозного.

Все мы хотим видеть нашу Родину процветающей и благополучной, а добиться этого можно только общими усилиями. У России есть уникальный ресурс - её люди. Давайте же уважать нашу с вами историю и чтить традиции, заложенные нашими мудрыми предками. А подвиг, совершенный Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, пусть и дальше вдохновляет нас на новые свершения.

Искренне желаем каждому жителю Орловской области и всей страны крепкого здоровья, счастья и добра, осуществления всех намеченных планов, успехов в делах и начинаниях.

Виктор Дмитриевич Сидоров

и коллектив КФХ Сидорова Е.В.

Праздник единства и воинской славы

В День народного единства мы вспоминаем славные подвиги тех, кто стоял у истоков государственности и единства России, и в то же время отдаём почести тем, кто защищает целостность и непоколебимость границ в наши дни.

Каждый гражданин должен знать историю своей страны, ведь именно пройденный путь делает нас уникальными. Четыре века назад наши предки объединились, чтобы вместе решить свою судьбу и судьбу своей Родины. И нам так важно быть едиными сегодня, перед лицом угрозы и внешнего врага. Жители Орловской области не словом, а делом уже показали свое единство в это непростое время, показали пример беспрецедентной отзывчивости, доброты, оказывая помощь ближним: нашим бойцам, отстаивающим принципы справедливости в зоне СВО, и простым людям, переселенцам, вынужденно покинувшим свои дома.

Желаю всем в этот день силы и стойкости духа, уверенности в завтрашнем дне, высоких стремлений и достижений, а главное, мирного неба над головой.

Анатолий Николаевич Петров,

генеральный директор ООО «ЖИЛСТРОЙ-Инвест»,

и коллектив предприятия.

Праздник, объединяющий народ

Уважаемые жители Орловской области!

Поздравляем вас с праздником, который связывает миллионы жителей нашей многонациональной страны, с Днем народного единства. 4 ноября мы вспоминаем о героических страницах истории государства, чтим традиции, передаем память о подвигах наших предков юному поколению.

В 2022 году, в это непростое время, как никогда важно помнить о том, что именно благодаря сплоченности, единству и патриотизму Россия выдерживала удары судьбы, отбивала напор противника, восстанавливала мир и справедливость на земле. В этот день хочется выразить особую благодарность тем, кто сейчас стоит на страже истинных ценностей, и отметить, что жителям Орловской области не чужды традиции единства и солидарности.

С каждым годом мы все вдумчивее подходим к пониманию этого праздника. От взаимопомощи, от умения объединять усилия ради благой цели напрямую зависит будущее нашего региона и нашей страны. В свою очередь, мы, представители аграрного сектора, приложим все усилия, чтобы даже в условиях санкционных ограничений, обеспечить продовольственную безопасность Орловщины и России.

Желаем вам, земляки, крепкого здоровья, силы духа, уважения друг к другу, благополучия и мирного неба над головой.

Никита Валерьевич Шитиков, учредитель ООО «Агроника»,

Александр Николаевич Зюзин, генеральный директор,

и коллектив предприятия.

Страна едина, пока един народ

Дорогие жители Орловской области!

Примите поздравления с важным для нашей страны праздником: Днем народного единства и Днем воинской славы России.

Всегда стоит помнить, что сила и мощь государства начинается с любви к своей малой родине. Праздник, который мы отмечаем 4 ноября, - олицетворение сплоченности, патриотизма, преданности Отечеству. Мы традиционно вспоминаем о подвигах предков и героических страницах истории нашего государства, а еще задумываемся о том, как дальше укреплять, развивать и улучшать свою страну.

В сегодняшней ситуации, когда история творится на наших глазах, этот день наполняется новыми, глубинными смыслами. Когда над миром вновь нависла угроза нацизма, беспрецедентную сплоченность и единение показали жители нашей страны и Орловщины в частности. Орловцы с сопереживанием и сердечностью подошли к вопросу оказания помощи и поддержки как бойцам, так и беженцам.

Давайте чтить эти традиции, преумножать их и прививать нашим детям во имя процветания, новых свершений и благополучия как нашего родного края, так и всей страны.

Всего самого наилучшего вам и вашим семьям, мира, добра, крепкого здоровья и процветания.

С уважением, директор ООО «21 век» Вячеслав Сотсков

и коллектив предприятия.