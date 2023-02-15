Олег Карпиков: Надеюсь, что этот проект будет вечным!

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По случаю своего 60-летнего юбилея орловский коллекционер произведений современных искусств, бизнесмен Олег Карпиков решил сделать подарок всем ценителям прекрасного. 13 февраля создатель частной картинной галереи на улице Колхозной представил публике новую экспозицию выставки. Первыми посетить обновленную галерею и оценить полотна местных художников смогли орловские журналисты. Экскурсию для гостей провел лично владелец культурного пространства.

Игра на контрастах

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На этот раз создатель орловской “третьяковки” решил сыграть на контрастах. В большом зале разместилась пейзажная живопись Николая Жатова, Владимира Ухина и Виктора Лупачева. Буйство красок золотой осени на одних полотнах сменяют умиротворенные поляны, перелески и ручейки на других. Здесь запечатлены красоты Орловского края во все времена года, начиная от весеннего половодья, заканчивая летним солнцепеком.

А в малом зале представлены работы орловской художницы Ольги Давыдовой, и перед зрителями открывается эстетика обнаженного женского тела в русском изобразительном искусстве. На полотнах в темных текстурных паспарту изображены прекрасные, светлокожие, загадочные девушки. Их непохожие друг на друга позы, мимика, жесты притягивают взгляд и порождают сложную гамму чувств.

- Настоящая живопись будит душевные чувства у каждого человека. Или почти у каждого. Это когда можно не просто сказать «красиво» и пройти дальше, а в каждой работе найти что-то своё – какие-то фантазии, душевные настроения, - с энтузиазмом рассказывает Олег Владимирович.

Действительно, в галерее буквально все продумано для полного погружения в мир искусства: в залах играет классическая музыка, стоят удобные кресла, необычные вазы, а трековые светильники подсвечивают каждый мазок мастеров.

Вход венчает философское изречение Олега Владимировича: “Со временем взгляды и представления меняются, но и многое остается постоянным и вечным”. Вечной остается и любовь автора к своему детищу.

Красивое проходит, прекрасное остается

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О зарождении интереса к изобразительному искусству Олег Владимирович рассказывает с теплотой. Коллекционер признается, что тяга к творчеству и порывы души привели его в галереи художников, где он изучал манеры письма. Вскоре в коллекции Олега Карпикова появилось первое полотно.

- Сначала посмотрел некоторые картины одного-двух художников, потом купил одну работу, вторую, третью. Насмотрелся и начувствовался. Так я увлекся живописью. Финалом моего собирательства стало открытие этой частной галереи. Надеюсь, что этот проект будет вечным. Во всяком случае, пока я живу, - поделился Олег Владимирович.

На сегодняшний день в коллекции бизнесмена насчитывается около 400 различных картин. Основная их часть находится в хранилище и ждет своего часа, чтобы предстать перед ценителями прекрасного. Это и живопись, и абстракция, и портреты, и сюрреалистические полотна.

К купленным картинам Олег Владимирович относится с особым трепетом и любовью. Для каждого полотна, представленного в его галерее, отдельно подбирается и интерьер, и место, и даже рама. Процесс кропотливый, но важный, ведь правильно выбранный багет не отвлекает от просмотра, зритель воспринимает все как единое целое.

Искусство будет жить!

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Создатель орловской “Третьяковки” уверен, что у его проекта есть все шансы на то, чтобы стать визитной карточкой Орловщины и завоевать любовь зрителей из разных уголков страны. Но для реализации этой цели собственных площадей не хватает.

- Сейчас в моей коллекции насчитывается около 400 полотен, при этом помещения галереи вмещают в десять раз меньше картин. Из-за этого большая часть собранных мной произведений находится в хранилище и скрыта от гостей. Я обращался с предложением в областное правительство и к губернатору, чтобы рассмотрели вопрос о покупке нами здания типографии “Труд” на каких-то взаимовыгодных условиях. Мне предложили заплатить 200 миллионов рублей и участвовать в торгах. Конечно, такие условия нас не устроили, и мы отказались. Хотя за более разумную сумму мы смогли бы и бюджет пополнить, и подарить области культурный проект. Вот такая ситуация, - рассказал Олег Карпиков.

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Отзыв гостя из Франции: Это галерея, где господствует искусство, и первое, что приходит в голову – красота! Здесь ощущается умиротворение, спасибо за прекрасные моменты!

Несмотря на трудности, Олег Владимирович руки не опускает и развивает культурную жизнь Орловщины своими силами. По словам коллекционера, обновление экспозиции его картинной галереи может стать доброй традицией и подспорьем для воплощения масштабного регионального арт-проекта.

- Это точно не последнее обновление. Изменения в любом случае должны происходить, ведь это часть нашей жизни и жизни тех художников, которые здесь представлены. Хочется, чтобы люди могли посмотреть на творчество наших живописцев в разные годы их жизни, - поделился Олег Карпиков.

ЗНАЙ!

Посетить галерею и приобщиться к прекрасному может любой желающий. Двери вернисажа открыты ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Вход бесплатный. Адрес: ул. Колхозная, 11 к.4, 3 этаж.