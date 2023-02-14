Игорь Артамонов: Всероссийская федерация плавания готова оказывать нам поддержку в проведении соревнований

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Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с президентом Всероссийской федерации плавания Владимиром Сальниковым. Обсудили развитие этого вида спорта в регионе.

Как отметил губернатор, жители региона любят плавание. Это самый востребованный в Липецкой области вид спорта. Им занимаются 37 тысяч человек. Есть потребность в большом 50-метровом бассейне. Появление такого спортивного объекта, по мнению руководителя региона, откроет новые горизонты для пловцов.

В ходе встречи были достигнуты договорённости о развитии в регионе плавания при поддержке профильной федерации, которая готова помогать с проведением соревнований и подготовкой тренерских кадров. «В спорте на открытой воде у нас хорошие достижения, надо поднять планку и в других водных дисциплинах», – подчеркнул губернатор.

Сейчас в спортивных школах региона открыто 18 отделений плавания, в том числе одно отделение со статусом «олимпийское» – в Областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва с филиалами в городах и районах Липецкой области. Функционирует Региональная общественная организация «Федерация плавания Липецкой области». В 2022 году на соревнованиях всероссийского уровня липецкие спортсмены завоевали 39 медалей разного достоинства. Четыре липецких пловца являются членами сборной России. В прошлом году объём средств, выделенных на развитие плавания в регионе, составил 13 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.