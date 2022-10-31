Депутаты Воронежской областной Думы оказали поддержку проекту обучающих семинаров для медработников региона

фото: Воронежская областная Дума

В Воронеже по инициативе и при поддержке депутатов Воронежской областной Думы прошел двухдневный обучающий семинар по оказанию первой помощи и работе медперсонала при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Провел обучение зам главврача по скорой медицинской помощи Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, главный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Западном Федеральном округе по направлению «первая помощь» Андрей Махновский.

фото: Воронежская областная Дума

Первый обучающий семинар прошел на базе БСМП № 1 для врачей, второй состоялся на площадке Воронежской областной клинической больницы для среднего медицинского персонала. На семинары были приглашены сотрудники всех ведущих региональных клиник и районных больниц.

Участников поприветствовал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он поблагодарил Андрея Махновского, который откликнулся на приглашение и приехал в наш регион, чтобы провести обучающие семинары по оказанию первой помощи и работе медперсонала в чрезвычайных ситуациях.

Владимир Нетёсов подчеркнул, что призвание медицинского работника — помогать людям. И воронежские работники здравоохранения всегда с полной самоотдачей лечат земляков, спасают здоровье и жизни.

- С начала пандемии коронавируса мы еще раз убедились в том, что наши медики — настоящие герои. И сейчас в условиях новых вызовов важно совершенствовать навыки работы в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, полученные знания, методики вы сможете передавать волонтерам. Сегодня много людей без медицинского образования хотят быть полезными в больницах, госпиталях, при работе с людьми, — отметил Владимир Нетёсов.

фото: Воронежская областная Дума

Председатель Комитета Воронежской облдумы по труду и социальной защите населения, главный внештатный неонатолог региона Людмила Ипполитова рассказала, что именно Андрей Махновский был приглашен не случайно. Он один из первых в нашей стране начал менять идеологию оказания первой помощи.

- Первая помощь — это не помощь медиков, это помощь окружающих и владеть ею должны как можно больше граждан, чтобы в пять-десять так называемых «золотых минут», которые могут спасти человека, помочь пострадавшему могли те, кто оказался с ним рядом, — сообщила Людмила Ипполитова.

фото: Воронежская областная Дума

Со своей стороны Андрей Махновский отметил, что сегодня необходимо обучать оказанию первой помощи педагогов и школьников, сотрудников предприятий, студентов.

- Я делюсь опытом с воронежскими медиками, как оперативно и эффективно оказывать первую помощь пострадавшему. А уже медики смогут проводить обучение среди населения, — рассказал главный внештатный специалист Минздрава России в Северо-Западном Федеральном округе по направлению «первая помощь».

Кстати, скоро по инициативе депутатского корпуса в регионе откроются курсы для волонтеров по оказанию первой помощи. Обучение будут проводить, в том числе и те медработники, которые прослушали данные лекции.

В рамках обучающих семинаров была затронута и тема военной медицины. Людмила Ипполитова отметила, что в сегодняшних реалиях этому направлению необходимо уделять особое внимание, потому что работа медиков в мирное время достаточно сильно отличается от работы в чрезвычайных ситуациях. Врачи должны оказывать не только медицинскую, но и психологическую помощь.

По завершению семинаров Андрей Махновский передал воронежским медикам все необходимые методические и справочные материалы по обсуждаемым темам.