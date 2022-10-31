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Общество31 октября 2022 11:50

Команда орловских энергетиков заняла 1 место в соревнованиях по настольному теннису

В Орле прошли соревнования по настольному теннису среди трудовых коллективов
Источник:kp.ru
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По итогам упорных состязаний первое место заняла команда филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго». Сборную орловских энергетиков представляли ведущий специалист отдела организации труда и заработной платы Светлана Минаева, диспетчер участка оперативно-технического управления основной сетью Андрей Степушкин и начальник Северного участка службы механизации и транспорта Арсений Шохов.

«Спорту в жизни трудового коллектива мы придаем особое значение: он помогает ставить цели и добиваться их, развиваться и двигаться вперед. Важен вклад в победу каждого, ведь мы - сплоченная команда единомышленников», - поздравил участников с победой заместитель генерального директора-директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» Сергей Алёшин.

БИЗНЕС-ПРЕСС